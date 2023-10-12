Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ajak Sineas Gorontalo hingga Maluku Ikut Festival Film Bulanan, Sandiaga: Harus Berani Bangun Relasi

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |00:47 WIB
Ajak Sineas Gorontalo hingga Maluku Ikut Festival Film Bulanan, Sandiaga: Harus Berani Bangun Relasi
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

SETELAH menggelar kompetisi untuk para kreator film pendek di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengajak sineas yang ada di Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara agar berpartisipasi di Festival Film Bulanan.

Menurut dia, program Festival Film Bulanan ini bisa memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan bagi para sineas muda Indonesia untuk berkarya dan mengukir prestasi.

Pendaftaran Festival Film Bulanan untuk wilayah Gorontalo,Maluku, dan Maluku Utara dibuka mulai tanggal 2 hingga 12 Oktober 2023 mendatang.

Sandiaga mengingatkan para sineas yang ada di Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara untuk tidak melewatkan kesempatan berharga ini, karena banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan mengikuti program-program Festival Film Bulanan.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Kemenparekraf)

“Ajang ini jadi momentum penting bagi filmmaker daerah karena melalui Festival Film Bulanan, karya-karya sineas lokal akan difasilitasi, disediakan akses, dan diantarkan menuju industri perfilman nasional bahkan internasional,” ungkap Sandiaga, dalam keterangannya, Rabu, 11 Oktober 2023.

Adapun bagi film-film terpilih nantinya mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan melalui berbagai media, baik media sosial, media nasional, media Over The Top (OTT), Sinema Keliling dan berbagai kegiatan pemutaran film lainnya, termasuk mendapat kesempatan untuk ditayangkan di bioskop sebelum Malam Penganugerahan Festival Film Bulanan 2023.

Terbuka juga peluang bagi komunitas terpilih untuk mengikuti ‘Workshop Menuju Film Komersil’ selama 3 hari yang akan dibimbing oleh para pelaku industri perfilman nasional.

Telusuri berita women lainnya
