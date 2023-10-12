5 Kuliner Khas Maluku Favorit Dimansyah Laitupa, Rasa Rempahnya Nampol Abis

PENYANYI Dimansyah Laitupa membeberkan lima kuliner khas Maluku yang jadi favoritnya. Kuliner Maluku memiliki cita rasa yang lezat dan kaya akan rempah-rempah.

Pria asal Masohi, Maluku Tengah bangga dengan makanan tradisional daerahnya. Penyanyi jebolan Indonesian Idol 2023 ini bahkan bercita-cita bisa punya bisnis kuliner khas daerahnya.

“Kalau misalnya ada peluang untuk membuka bisnis kuliner ya gas. Nggak hanya musisi, jadi apapun peluang yang bisa dilakukan ya ambil,” kata Dimansyah saat berbincang dengan Okezone di iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 11 Oktober 2023.

Dalam perbincangan tersebut, Dimansyah yang baru saja merilis single bertajuk 'Mantra' mengungkapkan 5 kuliner Maluku favoritnya. Berikut rinciannya :

1. Papeda

Papeda makanan Indonesia timur yang sangat populer. Terbuat dari tepung sagu yang dimasak hingga kental. Hidangan ini memiliki tekstur lengket dan rasanya tawar. Untuk menambah cita rasa, papeda biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning.

Papeda kuah kuning

“Kalau aku suka makan itu namanya papeda. Papeda tuh sebenarnya hambar, yang buat berasa tuh dari ikan kuah kuning,” ujar Dimansyah.

2. Rujak Natsepa

Rujak Natsepa adalah hidangan khas Ambon berbahan dasar buah segar seperti mangga, jambu air, nanas, pepaya, dan lainnya. Hidangan ini disajikan dengan saus kacang.

Yang membedakan rujak Natsepa dengan rujak yang lain adalah penggunaan rempah-rempah khas Maluku, yaitu parutan buah pala segar dan buah tomi-tomi. Rempah-rempah ini menciptakan aroma segar.

Rujak Natsepa

“Natsepa tuh tempat makan rujak. Rujak Ambon tuh beda dengan rujak yang lain. Bumbu kacangnya tuh banyak, terus makannya dekat pantai”.

3. Sambal colo-colo

Sambal colo-colo adalah sambal khas Maluku yang memiliki cita rasa segar, pedas, dan aroma harum. Sambal ini dibuat dari irisan tomat, cabai rawit, bawang merah, dan rempah, yang kemudian diberi perasan jeruk nipis dan daun kemangi.

Biasanya, sambal colo-colo disajikan sebagai pelengkap untuk hidangan ikan bakar dan nasi panas.