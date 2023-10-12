Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

11 Rekomendasi Makanan Halal di Bali, Rasanya Lezat Pas buat Traveler Muslim

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |20:01 WIB
11 Rekomendasi Makanan Halal di Bali, Rasanya Lezat Pas buat Traveler Muslim
Kuliner halal di Bali. (Foto: Baliwedding)
A
A
A

BALI salah satu tujuan wisata terpopuler di dunia. Turis dari berbagai negara silih berganti datang untuk menikmati keindahan dan keunikan Pulau Dewata. Namun, bagi wisatawan Muslim tentu makanan halal jadi perhatiannya.

Meskipun Bali penduduknya mayoritas Hindu, tapi mencari makanan halal di Bali sangat mudah karena masyarakat setempat sangat ramah dengan pendatang dan berhubungan baik dengan semua umat beragama.

Ada beragam beragam pilihan makanan halal yang bisa disantap di Bali. Mulai dari kuliner tradisional atau khas Nusantara sampai makanan ala luar negeri terkenal bahkan yang kekinian.

Jika Anda ingin mencicipi daging sapi sekalipun, tak perlu khawatir karena makanan dari daging sapi juga tersedia di Bali, meskipun masyarakat Hindu setempat tidak mengonsumsi sapi.

 BACA JUGA:

Nah, berikut di antara makanan-makanan halal yang dinikmati di Bali sebagaimana dirangkum Okezone.

1. Nasi Jinggo

Nasi jinggo diistilah dengan nasi kucing khas Bali. Nasi jinggo adalah nasi putih yang ditambah lauk pauk seperti telur, suwir ayam, daging sapi, sayuran, bahkan mi goreng. Nasi yang dibungkus daun pisang ini harganya sangat terjangkau.

Ilustrasi 

Nasi jinggo

Nasi jinggo biasanya banyak dijual di warung-warung di Bali terutama Kota Denpasar. Sering dijadikan sebagai menu sarapan pagi.

2. Sate Lilit

Sate lilit populer di Bali. Namun, saat memesan sate lilit sebaiknya tanyakan ke penjualnya jenis daging apa yang digunakan. Karena selain menggunakan daging ayam, sapi bahkan ikan tenggiri, terkadang ada juga sate lilit babi.

 BACA JUGA:

Sate lilit ini memiliki bentuk yang khas, karena melilitkan daging cincang pada batang daun serai, kemudian diberi bumbu khas Bali.

 Ilustrasi

Sate lilit

3. Nasi Tekor

Ketika Okezoner berada di Bali, cobalah nasi tekor yang bisa wisatawan Muslim santap dan terjamin ke-halalannya dan tentunya tidak akan membuat kantong jadi tekor atau kebobolan.

Nasi tekor disajikan dalam pincuk atau wadah tradisional yang terbuat dari daun pisang. Di dalamnya terdiri dari nasi putih, telur rebus, urap, kacang goreng dan lauk pauk lainnya.

 Ilustrasi

Nasi tekor

4. Lawar sayuran

Lawar di Bali ada yang dibuat dari daging babi. Tapi lawar sayuran halal karena dibuat dari sayur-sayuran seperti kacang panjang, parutan kelapa, dan bumbu-bumbu khas Bali.

 BACA JUGA:

Ada juga yang terbuat dari daging, seperti daging ayam dan entog. Namun pastikan lawar yang dipilih adalah lawar putih menggunakan santan.

5. Ayam Betutu

Ayam betutu memiliki rasa gurih dan pedas. Proses pembuatan ayam sangat unik karena daging ayam dipijat terlebih dahulu agar empuk sehingga bumbu rempah-rempahnya meresap hingga tulang.

 Ilustrasi

Ayam betutu

Setelah itu dibungkus menggunakan daun pisang, ayam dipanggang seharian dengan bara api sekam. Prosesnya memang lama sehingga rasanya sangat lezat.

Selain ayam, di Bali ada juga bebek betutu yang bahan utamanya adalah daging bebek.

Salah satu daerah di Bali yang terkenal dengan ayam betutunya adalah Gilimanuk.

 BACA JUGA:

6. Bubur Mengguh

Bubur Mengguh rasanya enak dan bisa menghangatkan tubuh karena bumbunya terdiri dari rempah-rempah pilihan. Bahan utamanya adalah beras, yang dimasak dengan santan hingga matang dengan topping ayam suwir, kacang panjang, dan kacang tanah.

 Ilustrasi

Bubur Mengguh

7. Rujak Buleleng

Seperti rujak pada umumnya, Rujak Buleleng juga menggunakan buah sebagai bahan utamanya. Perbedaannya terlihat dari cara penyajiannya. Jika rujak biasanya memisahkan bumbu dan buah, Rujak Buleleng mencampurkannya.

Bumbu yang digunakan juga berbeda, rujak asal Bali ini menggunakan gula aren, cabai, cuka, dan terasi. Selain itu, penambahan pisang batu menjadi ciri khas yang membuat rasanya sedikit sepet. Jadi secara keseluruhan, rasa yang didapat adalah manis, pedas, asam dan sepet.

Halaman:
1 2
      
