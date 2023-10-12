5 Festival Kuliner Unik di Spanyol, Makan Bawang Bakar hingga Gurita!

SPANYOL memiliki sejumlah festival kuliner yang lezat akan memikat pencinta kuliner. Festival ini tak hanya menawarkan kuliner lokal, tetapi juga kuliner internasional.

Dari festival keju hingga festival tapapies, berikut 5 festival kuliner terbaik dan unik di Spanyol sebagaimana dilansir dari Lonely Planet;

1. Festival Internacional de Queso, Trujillo

Festival Internacional de Queso merupakan festival keju yang diadakan di Kota Trujillo. Festival yang sudah ada sejak 1986 ini menarik bagi pencinta keju dari seluruh penjuru dunia.

Festival ini mencakup 60 kios berbeda yang menampilkan 300 jenis keju berbeda dari seluruh dunia.

Bagi Anda pencinta keju, festival ini wajib anda kunjungi. Di sini, Anda bisa mencicipi keju terkenal seperti keju Basque Idiazabal, keju Cabrales biru dari Austria, dan keju Tetilla dari Galicia. Festival ini berlangsung setiap tahun pada April atau awal Mei.

(Foto: IG/@ccantizano)

2. Gran Festa Calçotada de Valls

Gran Festa Calçotada de Valls merupakan festival makan bawang bakar khas Cataluna yang berlangsung di Kota Valls, Catalonia. Festival yang sudah ada sejak tahun 1982 ini berhasil menarik sekitar 35 ribu pengunjung setiap tahun.

Festival ini diselenggarakan selama musim calcots (bawang lokal), biasanya bulan Desember hingga Maret. Calcots ini kemudian dipanggang di atas api terbuka dan disajikan dengan saus romesco yang lezat yang terbuat dari tomat, minyak zaitun, bawang putih, dan almond.

3. Festival Feria de Santo Tomás, San Sebastián

Festival Feria de Santo Tomás adalah festival terpenting di San Sebastián yang diadakan setiap tahun pada 21 Desember. Festival ini menandai dimulainya perayaan Natal.

Pada saat festival, warga Basque berkumpul di jalan-jalan kota dengan pakaian tradisional baret txapela hitam yang ikonik.

(Foto: Basque Magazine)

Festival ini terkenal karena hidangan utamanya, yaitu txistorra, sosis babi cincang setengah matang. Hidangan daging ini dibungkus dengan talos, yaitu roti jagung dengan isian keju.

4. Festa do Pulpo de O Carballino, Galicia

Festa do Pulpo de O Carballino adalah festival gurita yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Festival ini diadakan pada hari minggu kedua bulan Agustus di Carballino, Galicia.

Festival ini dikenal karena memasak sekitar 40.000 kg gurita di luar ruangan dalam panic tembaga besar yang didirikan di sekitar Parque Municipal.

Hidangan istimewa dalam festival ini adalah pulpo a feira, hidangan khas Galicia yang terdiri dari irisan gurita yang disajikan dengan bumbu minyak zaitun, garam, dan paprika.