HOME WOMEN FOOD

Inilah Wujud Kopi Tanpa Biji Buatan Startup AS, Menarik Perhatian Investor

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |06:33 WIB
Inilah Wujud Kopi Tanpa Biji Buatan Startup AS, Menarik Perhatian Investor
Ilustrasi kopi tanpa biji buatan startup AS. (Foto: Freepik)
A
A
A

PERUSAHAAN yang berada di Kota Seattle melakukan inovasi dengan mengenalkan kopi tanpa biji pertama di dunia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari minuman populer tersebut.

Mengutip dari Reuters, Jumat (13/10/2023), inovasi ini telah menarik perhatian para investor, di mana mereka menggelontorkan $51,6 juta atau sekitar Rp83 miliar ke dalam Atomo Coffee dengan harapan bahwa minumannya yang menggunakan makanan super dan bahan-bahan daur ulang untuk meniru struktur molekul kopi akan disukai konsumen.

Kopi

"Kopi menyebabkan penggundulan hutan pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan – hampir mencapai sepuluh Central Park (New York) setiap hari,” kata CEO dan salah satu pendiri Atomo Andy Kleitsch menjelang peluncuran kopi tanpa biji di New York Coffee Festival.

Atomo mengatakan kopi cold brew tanpa biji yang merupakan "bukti konsep" awal menghasilkan emisi karbon 93 persen lebih sedikit dan menggunakan air 94 persen lebih sedikit dibandingkan kopi biasa. Majalah Time menobatkannya sebagai salah satu dari 200 penemuan terbaik tahun 2022.

Perusahaan tersebut memperkirakan akan ada angka serupa untuk kopi panas tanpa biji barunya yang juga dibuat menggunakan sebagian besar bahan-bahan daur ulang seperti biji kurma, yang cenderung dibuang dalam proses produksi komersial.

(Endang Oktaviyanti)

      
