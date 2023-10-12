Keren! 3 Usaha Mikro yang Bangkit karena Lapak Ganjar, dari Kerajinan Tangan hingga Kuliner!

LAPAK Ganjar, inisiatif yang digagas oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024, telah membawa angin segar bagi para pelaku usaha mikro di Jawa Tengah.

Dalam beberapa tahun terakhir, Lapak Ganjar telah membantu tumbuhnya berbagai usaha mikro yang sebelumnya mungkin sulit untuk bersaing di pasaran. Mari kita telusuri tiga kisah sukses usaha mikro yang bangkit berkat Lapak Ganjar!

1. Warung Makan Bu Siti: Kuliner Khas Jawa Tengah

Warung makan Bu Siti adalah salah satu contoh usaha mikro yang meraih kesuksesan melalui Lapak Ganjar. Bu Siti, pemilik warung makan kecil di salah satu sudut desa di Jawa Tengah, selalu memiliki cita-cita untuk menghidangkan makanan khas daerahnya kepada lebih banyak orang. Namun, keterbatasan modal dan kendala akses pasar membuatnya kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Setelah bergabung dengan Lapak Ganjar, Bu Siti mendapat pelatihan dalam manajemen usaha dan pemasaran. Ia juga diberikan platform untuk memasarkan makanan khasnya secara online. Dalam waktu singkat, warung makan Bu Siti mulai dikenal luas, tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di luar provinsi.

Kini, ia memiliki pelanggan dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Usahanya tumbuh, dan ia juga dapat memberikan pekerjaan kepada lebih banyak orang di desanya. Lapak Ganjar membantu mewujudkan impian Bu Siti dan menghidupkan warung makan khas Jawa Tengah.

2. Kerajinan Tangan Ibu Ani: Keindahan dalam Genggaman

Ibu Ani adalah seorang pengrajin kerajinan tangan yang mahir dalam membuat berbagai produk kerajinan, seperti tas tangan, bingkai foto, dan dekorasi rumah. Namun, usahanya terbatas dalam mencapai pasar yang lebih luas. Ketika ia bergabung dengan Lapak Ganjar, ia belajar bagaimana memanfaatkan media sosial dan platform online untuk memasarkan karyanya.

Dalam waktu singkat, karya-karya Ibu Ani mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pelanggan dari luar kota dan bahkan luar negeri. Dengan meningkatnya permintaan, ia dapat memperluas usahanya dan memberikan pekerjaan kepada lebih banyak orang di komunitasnya. Lapak Ganjar membantu mengubah hobi menjadi sumber penghasilan yang signifikan dan membuka pintu kesuksesan bagi usaha kerajinan tangan Ibu Ani.