HOME WOMEN FOOD

Resep Cake Coffe, Perpaduan Nikmat dengan Icing dan Kenari

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:22 WIB
Resep Cake Coffe, Perpaduan Nikmat dengan Icing dan Kenari
Cake coffe. (Foto: Goodfood)
KOPI tak hanya nikmat disajikan dalam bentuk minuman. Kopi pun bisa sangat lezat ketika dibuat makanan seperti cake.

Perpaduan rasa kopi dan cream yang ada akan membuat Anda merasa ketagian. Cake ini pun bisa Anda sajikan ketika bersama teman atau kumpul keluarga.

Bahan-bahan yang butuhkan tentu tidak sulit, begitu pun cara membuatnya sangat mudah.

Melansir BBC Good Food pada Kamis (12/10/2023), berikut resep cake coffe yang bisa Anda ikuti.

Resep cake coffe

Bahan-bahan:

• 170 gr mentega atau margarin, ditambah ekstra untuk loyang

• 170 gr gula kastor

• 3 butir telur besar

• 170 gr tepung self-raising

• 1 sdm kopi instan, larutkan dalam 1 sdm air panas (tambahkan lagi jika suka lebih kuat)

Bahan icing:

• 225 gr gula halus

• 100 gr mentega atau margarin

• 1½ sdm kopi instan, larutkan dalam 1 sdm air panas

• Selai stroberi (opsional)

• Kenari atau ceri, untuk hiasan (opsional)

