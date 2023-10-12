Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Benarkah Makan Es Krim Jadi Penyebab Anak Bapil?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |13:32 WIB
Benarkah Makan Es Krim Jadi Penyebab Anak Bapil?
Anak Makan Es Krim. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang tua melarang anaknya makan es krim terlalu sering, alasannya makan es krim terlalu banyak dapat menyebabkan mereka batuk pilek. Padahal, batuk pilek utamanya bukan disebabkan karena makan es krim loh.

Dokter Nadia Alaydrus menyebut, sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara konsumsi makanan dingin dengan batuk pilek. Menurutnya, batu pilek itu sendiri dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.

“Batuk pilek yang menyerang anak itu paling sering disebabkan oleh karena alergi, atau juga virus yang menyerang tubuh saat sistem imun tubuh anak itu sedang enggak baik,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikToknya @nadialaydrus.

Kondisi ini juga dapat disebabkan kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh, yang kemudian menyebabkan Si Kecil itu terinfeksi, akhirnya terjadilah batuk pilek. Jadi, batuk pilek itu sendiri juga tidak melulu disebabkan karena makanan dingin atau es.

Karena sebenarnya makanan dingin yang masuk ke dalam mulut itu akan di netralisir oleh tubuh, dan suhunya juga akan disesuaikan dengan tubuh. Jadi mitos atau fakta es krim sebabkan batuk? Jawabannya mitos. “Jadi boleh gak sih anak itu makan es krim? Ya boleh-boleh aja,” ucap dr Nadia.

Namun memang larangan itu bukan tanpa alasan. Sebelum mengonsumsi es krim ada baiknya untuk pastikan bahwa kondisi tubuh sedang sehat, dan tidak mengonsumsi es krim itu juga tidak berlebihan. Karena sebetulnya didalam kandungan es krim terdapat manfaat yang baik untuk daya tahan tubuh. Sehingga dapat dijadikan sebagai cemilan untuk anak.

“Karena di dalam kandungan es krim dia tuh juga mengandung vitamin yang tentunya baik untuk daya tahan tubuh, dan tentunya itu bisa jadi pilihan cemilan untuk anak, tetapi jangan berlebihan dan harus diimbangi dengan makanan yang bergizi,” tuturnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162115/es_krim-ZBkI_large.jpg
Es Krim Mengandung Kolesterol Tinggi, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/298/3067664/es_krim_paracetamol-hHda_large.jpg
Viral Es Krim Rasa Paracetamol, Solusi Obat Pilek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943318/suhu-capai-12-celcius-es-krim-di-korea-dijual-di-pinggir-jalan-tanpa-masuk-freezer-mjzBQvRxIo.jpg
Suhu Capai -12 Celcius, Es Krim di Korea Dijual di Pinggir Jalan Tanpa Masuk Freezer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/298/2942113/3-tips-nyemil-sehat-makan-es-krim-buah-cocok-jadi-teman-perjalanan-libur-nataru-l3puEyYJZe.jpg
3 Tips Nyemil Sehat Makan Es Krim Buah, Cocok Jadi Teman Perjalanan Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/298/2898691/review-es-kul-kul-pare-berlapis-cokelat-netizen-udah-gak-paham-lagi-8oxOuG1V0S.jpg
Review Es Kul Kul Pare Berlapis Cokelat, Netizen: Udah Gak Paham Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/298/2896504/es-krim-terbuat-dari-sampah-plastik-berani-coba-VBm1g6gw8H.jpg
Es Krim Terbuat dari Sampah Plastik, Berani Coba?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement