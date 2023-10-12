Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Red Carpet TikTok Award, Michele Alex Tampil dengan Tenun NTT

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |23:33 WIB
Red Carpet TikTok Award, Michele Alex Tampil dengan Tenun NTT
Michele Alex. (Foto: MNC)
A
A
A

MICHELE Alex adalah salah satu Tiktoker yang kerap membuat konten terkait makanan. Perempuan cantik ini memang memiliki puluhan ribu pengikut di TikTok dan jutaan di Instagram.

Dia pun nampak hadir meramaikan TikTok Award 2023. Tak hanya sekedar menjadi bintang tamu, perempuan yang akrab disapa Alex ini juga berkesempatan masuk nomonasi untuk kategori Best of Foodie.

“Seneng banget jujur, bisa ketemu sama orang-orang yang biasanya kalau liat di Hp doang akhirnya bisa liat aslinya seperti apa, baik dan ramah-ramah bgt. Bakal pecah banget sih acaranya,” ujar Alex kepada media saat ditemui di Studio RCTI+.

Alex

Menurut Alex dengan adanya TikTok Award ini bisa meningkatkan semangat masyarakat untuk membuat konten menarik. “TikTok memberi kesempatan orang-oranf buat terkenal dan aku harap konten kreator bisa mengedukasi masyarakat yang lebih fun lagi,” jelasnya.

Telusuri berita women lainnya
