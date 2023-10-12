Jakarta Muslim Fashion Week 2024 Bakal Segera Hadir, Kolaborasi dengan Berbagai Lini

JAKARTA Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 akan digelar dalam waktu dekat ini, tepatnya pada 19 - 21 Oktober 2023. Perhelatan ini rencananya akan dilakukan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) pada 18-22 Oktober di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Pelaksanaan rangkaian JMFW kali ini juga turut berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan bersama Kementerian Perdagangan. Nantinya akan berfokus pada penguatan ekosistem modest fashion nasional.

“Penyelenggaran JMFW menjadi ikon kolaborasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan seperti pelaku bisnis, akademisi, asosiasi, serta media,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi, saat kick-off JMFW, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, (12/11/2023).

“Saya bahagia sekaligus bangga dengan kolaborasi lintas sektoral yang dapat terwujud dari sisi hulu hingga hilir,” imbuhnya.

Didi menjelaskan, untuk mendorong terjadinya transaksi bisnis pada JMFW, Kemendag juga menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Tujuannya untuk menjaring buyer termasuk ritel dan distributor di dalam negeri, mengoptimalisasi peran perwakilan perdagangan untuk hadir di JMFW, serta mendorong terjadinya kerja sama bisnis antara buyer internasional dengan perusahaan Indonesia.