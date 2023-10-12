Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Enzy Storia Jalan-jalan ke Perpustakaan di Amerika, Netizen: Wow Ibu Pejabat

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |18:30 WIB
Potret Cantik Enzy Storia Jalan-jalan ke Perpustakaan di Amerika, Netizen: Wow Ibu Pejabat
Potret cantik Enzy Storia, (Foto: Instagram @enzystoria)
A
A
A

MEMULAI babak kehidupan baru tinggal di Amerika Serikat bersama sang suami, aktris, model dan presenter,  Enzy Storia kerap membagikan kesehariannya sebagai warga Washington D.C.

Tinggal di Washington D.C, Enzy Storia cukup sering membagikan momen dirinya jalan-jalan berkunjung ke banyak destinasi. Salah satunya Library of Congress (LOC) yang berlokasi di Washington D.C.

Melalui cuitannya, Enzy Storia mengaku keputusan berkunjung ke Library of Congress itu merupakan sebuah moment menyenangkan bagi dirinya. Apalagi ternyata ia ditemani oleh sang sahabat, Febby Rastanty.

"A day of library fun! Terima kasih nak cantik udah mampirin aku ke DC, love you @febbyrastanty! See you soon!,"tulis Enzy Storia, lewat akun Instagram @enzystoria, Kamis (12/10/2023).

Ngedate bersama sang sahabat ke perpustakaan, penampilan Enzy pun menarik perhatian publik. Ibu pejabat muda satu ini, tampil modis dalam balutan dengan blazer berwarna hitam dipadukan bersama blouse hitam menerawang transparan dan rok panjang hitam polos.

