Warga Senang Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Terjun Langsung ke Masyarakat Beri Bantuan

WARGA antusias menyambut kedatangan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) didampingi Liliana Tanoesoedibjo saat akan memberikan uang tunai senilai Rp15 juta kepada Deden Zainudin, yaitu buruh cuci steam mobil dan motor di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Salah seorang warga di kawasan Tanah Abang bernama Reni mengatakan, dirinya senang bisa melihat Hary Tanoe dan Liliana secara langsung. Di mana selama ini hanya dapat menyaksikan di televisi saja.

"Wah senang banget ada Pak Hary dan Bu Liliana. Sukses terus," katanya.

Ia menilai bahwa pasangan tersebut jadi salah satu inspirasi, karena terlihat sangat harmonis. Bahkan ketika turun langsung untuk memberikan uang tunai pada Deden keduanya tampak sangat kompak.

"Mantap banget dah pokoknya. Peduli sama masyarakat, sukses juga untuk Perindo, merdeka!," terangnya.

Kehadiran keduanya menjadi momen yang sangat berkesan, membuat masyarakat dibuat heboh, serta berebut ingin bersalaman dan saling sapa. Tak sedikit juga yang berteriak bahwa mereka menunggu kedatangannya.

"Halo, selamat siang semua," sapa Liliana Tanoesoedibjo kepada masyarakat.