Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Warga Senang Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Terjun Langsung ke Masyarakat Beri Bantuan

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |22:42 WIB
Warga Senang Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Terjun Langsung ke Masyarakat Beri Bantuan
HT dan istri beri bantuan langsung. (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

WARGA antusias menyambut kedatangan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) didampingi Liliana Tanoesoedibjo saat akan memberikan uang tunai senilai Rp15 juta kepada Deden Zainudin, yaitu buruh cuci steam mobil dan motor di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Salah seorang warga di kawasan Tanah Abang bernama Reni mengatakan, dirinya senang bisa melihat Hary Tanoe dan Liliana secara langsung. Di mana selama ini hanya dapat menyaksikan di televisi saja.

 beri bantuan ke masyarakat

"Wah senang banget ada Pak Hary dan Bu Liliana. Sukses terus," katanya.

 BACA JUGA:

Ia menilai bahwa pasangan tersebut jadi salah satu inspirasi, karena terlihat sangat harmonis. Bahkan ketika turun langsung untuk memberikan uang tunai pada Deden keduanya tampak sangat kompak.

"Mantap banget dah pokoknya. Peduli sama masyarakat, sukses juga untuk Perindo, merdeka!," terangnya.

Kehadiran keduanya menjadi momen yang sangat berkesan, membuat masyarakat dibuat heboh, serta berebut ingin bersalaman dan saling sapa. Tak sedikit juga yang berteriak bahwa mereka menunggu kedatangannya.

 BACA JUGA:

"Halo, selamat siang semua," sapa Liliana Tanoesoedibjo kepada masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178225//bantuan_sosial-K0Un_large.jpg
Nama Kamu Termasuk Penerima BLT Kesra Rp900.000 Oktober 2025? Cek di Sini Link dan Kriteria Penerima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146//hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119//hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171761//cek_bansos-gNKm_large.png
Ini Cara Daftar dan Cek Status Bansos di Portal Perlinsos 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/43/3169077//florian_kohler_terpukau_dengan_kualitas_perlengkapan_biliar_di_pbc-Hsjq_large.jpg
Florian Kohler Jadi Inspirasi Atlet Biliar Indonesia, PB POBSI: Siap Hadirkan Juara Dunia Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/43/3169038//florian_kholer_pamer_trickshot-fl2s_large.jpg
Diundang PB POBSI, Juara Dunia Biliar Florian Kohler Langsung Pamer Trickshot
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement