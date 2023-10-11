Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Kompak Pakai Outfit Warna Hitam saat Blusukan Bersama Tim Uang Kaget Lagi

EXECUTIVE Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) didampingi Liliana Tanoesoedibjo kompak mengenakan outfit senada warna hitam saat turun langsung untuk memberikan bantuan di acara Uang Kaget Lagi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu (11/10/2023).

Di mana Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Ketua Umum Kartini Perindo itu memilih outfit berwarna hitam Hary Tanoe memakai kaus berkerah, sementara Liliana jaket dan kaus bewarna senada, dan dipadukan dengan sneaker putih.

BACA JUGA: Momen Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Sapa dan Bersalaman dengan Masyarakat Tanah Abang

Kehadiran keduanya menjadi momen yang sangat berkesan, membuat masyarakat dibuat heboh, serta berebut ingin bersalaman dan saling sapa. Tak sedikit juga yang berteriak bahwa mereka menunggu kedatangannya.

"Halo, selamat siang semua," sapa Liliana Tanoesoedibjo kepada masyarakat.

BACA JUGA:

Baik HT maupun Liliana, mereka dengan senang hati menyapa dan bersalaman dengan masyarakat yang ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Bahkan Liliana juga tak segan untuk merangkul dan memeluk sejumlah ibu-ibu yang menyambutnya.