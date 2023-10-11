Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Sapa dan Bersalaman dengan Masyarakat Tanah Abang

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |21:50 WIB
Momen Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Sapa dan Bersalaman dengan Masyarakat Tanah Abang
Menyapa warga Tanah Abang. (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

EXECUTIVE Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dan didampingi Liliana Tanoesoedibjo turun langsung untuk memberikan bantuan di acara Uang Kaget Lagi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu (11/10/2023).

Kehadiran keduanya menjadi momen yang sangat berkesan, membuat masyarakat dibuat heboh, serta berebut ingin bersalaman dan saling sapa. Tak sedikit juga yang berteriak bahwa mereka menunggu kedatangan Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Ketua Umum Kartini Perindo itu.

 menyapa warga Tanah Abang

"Pak Hary, Bu Liliana, sehat selalu," ujar sejumlah masyakarat yang me menyambut kehadiran keduanya.

 BACA JUGA:

Baik HT maupun Liliana, mereka dengan senang hati menyapa dan bersalaman dengan masyarakat yang ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Bahkan Liliana juga tak segan untuk merangkul dan memeluk sejumlah ibu-ibu yang menyambutnya.

Meskipun udara sedang panas, ditambah dengan polusi namun keduanya tetep terlihat santai dan tidak merasa terganggu sama sekali. HT dan Liliana tampak menikmati suasana serta berbaur dengan masyarakat luas.

Kedatangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana adalah untuk menyambangi Deden Zainudin, yaitu seorang buruh cuci steam mobil dan motor. Di mana ia harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, yakni dengan pekerjaan yang tengah ditekuninya itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459//viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146//hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119//hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169225//viral-7lsg_large.jpg
Viral Preman Tanah Abang Bak Bang Jago Palak Sopir Boks, Jadi Ayam Sayur Pas Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/43/3169077//florian_kohler_terpukau_dengan_kualitas_perlengkapan_biliar_di_pbc-Hsjq_large.jpg
Florian Kohler Jadi Inspirasi Atlet Biliar Indonesia, PB POBSI: Siap Hadirkan Juara Dunia Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/43/3169038//florian_kholer_pamer_trickshot-fl2s_large.jpg
Diundang PB POBSI, Juara Dunia Biliar Florian Kohler Langsung Pamer Trickshot
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement