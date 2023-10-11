Momen Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Sapa dan Bersalaman dengan Masyarakat Tanah Abang

EXECUTIVE Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dan didampingi Liliana Tanoesoedibjo turun langsung untuk memberikan bantuan di acara Uang Kaget Lagi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu (11/10/2023).

Kehadiran keduanya menjadi momen yang sangat berkesan, membuat masyarakat dibuat heboh, serta berebut ingin bersalaman dan saling sapa. Tak sedikit juga yang berteriak bahwa mereka menunggu kedatangan Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Ketua Umum Kartini Perindo itu.

"Pak Hary, Bu Liliana, sehat selalu," ujar sejumlah masyakarat yang me menyambut kehadiran keduanya.

Baik HT maupun Liliana, mereka dengan senang hati menyapa dan bersalaman dengan masyarakat yang ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Bahkan Liliana juga tak segan untuk merangkul dan memeluk sejumlah ibu-ibu yang menyambutnya.

Meskipun udara sedang panas, ditambah dengan polusi namun keduanya tetep terlihat santai dan tidak merasa terganggu sama sekali. HT dan Liliana tampak menikmati suasana serta berbaur dengan masyarakat luas.

Kedatangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana adalah untuk menyambangi Deden Zainudin, yaitu seorang buruh cuci steam mobil dan motor. Di mana ia harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, yakni dengan pekerjaan yang tengah ditekuninya itu.