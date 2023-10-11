HT dan Liliana Tanoesoedibjo Hadiahi Keluarga Buruh Cuci Steam Mobil, Warung hingga Beasiswa S1 untuk Anaknya

SELAIN memberikan uang senilai Rp15 juta, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) didampingi Liliana Tanoesoedibjo juga menyerahkan hadiah lainnya. Yaitu berupa warung lengkap dengan isinya, serta beasiswa S1 untuk anak pertama Deden Zainudin dan Imas.

Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu mengatakan, warung ini diberikan untuk menambah penghasilan Deden dan Imas. Supaya nantinya perekonomian rumah tangganya jadi lebih baik, serta bermanfaat untuk warga sekitar.

"Ini hadiah dari kami untuk Pak Deden dan Ibu Imas," ujar HT di Tanah Abang saat pemberian hadiah bersama Uang Kaget Lagi di Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Pemberian warung ini juga salah satu harapan Imas, karena ingin mendapatkan penghasilan lebih. Guna membantu perekonomian keluarganya.

Selain itu, HT dan Liliana juga memberikan beasiswa pendidikan S1 kepada anak sulung Deden dan Imas. Di mana saat ini anak perempuannya itu duduk di kelas 12 SMK, dan berharap dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.