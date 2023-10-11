Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

HT dan Liliana Tanoesoedibjo Hadiahi Keluarga Buruh Cuci Steam Mobil, Warung hingga Beasiswa S1 untuk Anaknya

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |21:22 WIB
HT dan Liliana Tanoesoedibjo Hadiahi Keluarga Buruh Cuci Steam Mobil, Warung hingga Beasiswa S1 untuk Anaknya
Imas dapat hadiah. (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

SELAIN memberikan uang senilai Rp15 juta, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) didampingi Liliana Tanoesoedibjo juga menyerahkan hadiah lainnya. Yaitu berupa warung lengkap dengan isinya, serta beasiswa S1 untuk anak pertama Deden Zainudin dan Imas.

Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu mengatakan, warung ini diberikan untuk menambah penghasilan Deden dan Imas. Supaya nantinya perekonomian rumah tangganya jadi lebih baik, serta bermanfaat untuk warga sekitar.

 keluarga Deden dapat hadiah

"Ini hadiah dari kami untuk Pak Deden dan Ibu Imas," ujar HT di Tanah Abang saat pemberian hadiah bersama Uang Kaget Lagi di Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Pemberian warung ini juga salah satu harapan Imas, karena ingin mendapatkan penghasilan lebih. Guna membantu perekonomian keluarganya.

 BACA JUGA:

Selain itu, HT dan Liliana juga memberikan beasiswa pendidikan S1 kepada anak sulung Deden dan Imas. Di mana saat ini anak perempuannya itu duduk di kelas 12 SMK, dan berharap dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085//liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151558//miss_indonesia-3ztF_large.jpg
Fokus Penilaian Miss Indonesia 2025 Bukan Sekadar Estetika Fisik Semata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151502//miss_indonesia-O5QX_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Optimistis Miss Indonesia 2025 Beri Dampak Positif untuk Bangsa dan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151466//miss_indonesia-UWJ2_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Kukuhkan 38 Finalis Miss Indonesia 2025: Kalian Wanita Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144916//liliana_tanoesoedibjo-niPa_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Apresiasi Peluncuran Koleksi Kedua Maddie Jewellery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/206/3141192//mnc_animation-Gno7_large.jpeg
MNC Animation HUT Ke-14, Jessica Tanoesoedibjo: Semoga Makin Banyak Menciptakan Karya Anak Bangsa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement