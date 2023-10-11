Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hary Tanoesoedibjo Sambangi Deden Buruh Cuci Steam Mobil, Berikan Uang Kaget Lagi

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |21:13 WIB
Hary Tanoesoedibjo Sambangi Deden Buruh Cuci Steam Mobil, Berikan Uang Kaget Lagi
HT sambangi Deden. (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

EXECUTIVE Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dan didampingi Liliana Tanoesoedibjo turun langsung untuk memberikan bantuan di acara Uang Kaget Lagi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu (11/10/2023).

Hary Tanoesoedibjo menyambangi langsung penerima Uang Kaget Lagi di tempat kerjanya, yaitu Deden Zainudin. Pria tersebut bekerja sebagai buruh cuci steam mobil.

 keluarga Deden dapat hadiah

Kemudian HT langsung berbincang-bincang apa saja yang sedang dibutuhkan Deden. Di mana penghasilannya hanya sebagai buruh cuci steam mobil, serta usaha warung kecil.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, HT dan Liliana meminta izin kepada Deden untuk melihat kondisi rumahnya yang berada di gang sempit dan padat pemukiman penduduk.

Ketika mengunjungi rumah Deden, HT dan Liliana disambut meriah oleh masyarakat setempat karena merasa senang bisa berjumpa lanagsung. Serta ikut bangga karena bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi ini rumahnya Pak Deden ya? Salam ibu," ujar HT saat tiba di rumah Deden.

 BACA JUGA:

HT mengatakan, bangga melihat Deden yang bekerja keras untuk keluarganya. Terlebih ia memiliki anak-anak yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah, maka HT dan Liliana sangat terharu akan perjuangan keluarga satu ini.

Halaman:
1 2
      
