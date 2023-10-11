Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Istri Buruh Cuci Steam Ini Terharu Mendapatkan Hadiah Warung dari HT dan Liliana Tanoesoedibjo

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |21:04 WIB
Istri Buruh Cuci Steam Ini Terharu Mendapatkan Hadiah Warung dari HT dan Liliana Tanoesoedibjo
Imas dapat hadiah dari HT dan istri. (Foto: Aldhi Chandra)
IMAS Haryati adalah istri dari Deden Zainudin seorang buruh cuci steam mobil dan motor merasa bahagia, karena telah diberikan modal usaha berupa warung oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Dalam kesehariannya, Imas berjualan kopi di lapak cuci steam tempat suaminya bekerja. Hal itu dilakukannya untuk membantu menutupi kebutuhan sehari-hari, di mana suaminya hanya mendapatkan upah sekadarnya saja.

 Imas dapat hadiah

Suaminya paling besar dalam sehari dirinya mendapatkan Rp50 ribu untuk dibawa pulang. Di mana hasil jerih payahnya tersebut digunakan membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk harus menyisihkan biaya sekolah anaknya.

 BACA JUGA:

Kemudian ditambah lagi dengan alat jualannya rusak, akibat tertimpa pohon di lapak jualannya itu. Sehingga dirinya cukup kesulitan untuk menjajakan dagangannya karena serba keterbatasan, karena peralatannya sudah tidak lagi layak.

Namun kini berkat warung yang diberikan HT dan Liliana, Imas bisa berjualan dengan tempat dan alat-alat lebih layak. Sehingga bisa menambah penghasilan keluarganya untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

"Alhamdulillah, terima kasih pak Hary dan bu Liliana. Akhirnya saya punya modal jualan," ujarnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

 BACA JUGA:

Imas tidak menyangka, di tengah keterbatasannya dalam segi ekonomi bisa mendapatkan bantuan dari Hary Tanoe dan Liliana. Yang mana keduanya rela menyambangi rumah sederhana, serta menemani Imas berbelanja ke pasar meskipun cuaca sedang terik dan juga panas.

Halaman:
1 2
      
