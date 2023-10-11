Deden Zainudin Merasa Beruntung Dapat Hadiah dari Hary Tanoesoedibjo Lewat Uang Kaget





DEDEN Zainudin merupakan salah seorang buruh cuci steam mobil dan motor di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pekerjaan itulah yang saat ini Deden jalani, yakni dengan upah Rp5 ribu per unit kendaraan.

Deden mengatakan, paling besar dalam sehari dirinya mendapatkan Rp50 ribu untuk dibawa pulang. Di mana hasil jerih payahnya tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk harus menyisihkan untuk biaya sekolah anak.

"Setiap hari pekerjaan saya di sini, mencuci mobil atau motor," kata Deden kepada Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT).

Selain itu, Deden memiliki keterbatasan dalam penglihatannya. Di mana mata sebelah kirinya sudah tidak lagi berfungsi akibat tertusuk lidi saat dirinya masih kecil.

Kini Deden tinggal di Jakarta di rumah warisan keluarga berukuran kecil bersama keluarga kecilnya. Istrinya, Imas Haryati sehari-harinya berjualan kopi di lapak cuci steam tempat suaminya bekerja.

Ia memiliki dua orang anak, yaitu Tarisya Pratiwi berusia 18 tahun yang kini duduk di kelas 3 SMK. Kemudian Rafli Zainudin usianya 13 tahun, merupakan penyandang autis atau auitsm spectrum disorder.