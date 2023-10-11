Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Liliana Tanoesoedibjo Senang Bisa Wujudkan Impian Keluarga Deden, Seorang Buruh Cuci Steam Mobil

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |20:44 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Senang Bisa Wujudkan Impian Keluarga Deden, Seorang Buruh Cuci Steam Mobil
Liliana wujudkan impian keluarga Deden. (Foto: Adhi Chandra)
A
A
A

EXECUTIVE Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan, dirinya merasa senang bisa membantu keluarga Deden Zainudin dan istrinya Imas yang merupakan buruh cuci steam mobil untuk memenuhi kebutuhan serta impian yang selama ini didambakan.

Dirinya yang mendampingi sang suami tercinta Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT), merasa haru sekaligus bangga karena keluarga Deden berjuang untuk tetap hidup tercukupi untuk tinggal tengah kota.

 Liliana

Saat menyambangi rumah keluarga Deden yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023), Liliana dan HT langsung disambut hangat. Mereka tidak menyangka bahwa kediamannya akan dikejutkan dengan tamu spesial.

"Halo ibu, selamat siang," sapa Liliana yang juga Ketua Umum Kartini Perindo itu.

Imas langsung berteriak kegirangan dan memeluk Liliana, karena merasa senang dapat bertemu langsung dengan ibunda Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo itu.

Liliana pun berbincang dengan Imas dan keluarganya, apa yang saat ini dibutuhkan dan diharapkan.

Selanjutnya Liliana mengajak Imas dan keluarganya untuk berbelanja di pasar, dan hadiahnya uang tunai senilai Rp15 juta bersama program acara Uang Kaget Lagi yang tayang di GTV.

Imas harus membelanjakan uang tersebut dalam waktu 30 menit. Menariknya lagi, Liliana dan HT juga ikut menemaninya belanja ke dalam pasar. Membeli semua kebutuhan, bahkan hingga tawar menawar saat membeli emas.

Halaman:
1 2
      
