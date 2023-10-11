Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tahukah Kamu, 5 Hewan Ini Tak Punya Kuping Loh

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |07:08 WIB
Tahukah Kamu, 5 Hewan Ini Tak Punya Kuping Loh
Hewan Tanpa Kuping. (Foto: Freepik)
A
A
A

KUPING menjadi organ penting bagi hewan untuk bertahan hidup di alam liar. Fungsinya adalah sebagai indra pendengar, yang bisa membantu menemukan mangsa atau menghindari pemangsa.

Tapi rupanya tidak semua hewan memiliki kuping. Ada puluhan spesies hewan tanpa kuping. Meski demikian, mereka masih bisa bertahan hidup dengan kemampuan organ tubuh lainnya. Nah, lantas apa saja hewan yang tidak punya kuping? Berikut adalah daftarnya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.

Salamander

Di urutan pertama ada Salamander. Salamander sendiri adalah hewan amfibi nokturnal berkaki pendek yang biasanya ditemukan di habitat lembap. Hewan mirip kadal ini tidak memiliki telinga namun tetap dapat mendeteksi suara.

Salamander bertahan hidup dengan bereaksi terhadap getaran tanah daripada suara di udara. Salamander memetik suara dari tanah melalui anggota tubuh mereka yang kemudian ditransmisikan ke telinga bagian dalam.

Kura-kura

Kura-kura juga merupakan hewan yang tidak memiliki kuping. Mereka tidak mampu menangkap suara frekuensi rendah, namun dapat mendengar suara yang jauh lebih baik dengan nada frekuensi tinggi.

Ketika kita berbicara tentang pendengaran di bawah air, kura-kura memiliki jangkauan pendengaran yang jauh lebih tinggi daripada di permukaan. Itu sebabnya kura-kura masih bisa mendeteksi kehadiran pemangsa.

Ular

Berbicara tentang binatang tanpa kuping, ular adalah hal yang wajib disebutkan. Kadal tak berkaki ini, meski tidak memiliki telinga luar, memiliki pendengaran yang baik. Ular dapat mendengar suara melalui getaran di tanah.

Gendang telinga ular terhubung ke rahang, yang memungkinkan mereka mengumpulkan suara dari tanah. Sebagian besar spesies ular dapat mendengar suara dalam kisaran 80 hingga 600 Hz.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/612/2886082/tahukah-kamu-bintang-laut-itu-gak-ada-otaknya-loh-eG6i6N73u6.jpg
Tahukah Kamu, Bintang Laut Itu Gak Ada Otaknya Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/29/612/2221678/rumah-sakit-ini-temukan-pikachu-dunia-nyata-AcTTCAmDbg.jpg
Rumah Sakit Ini Temukan Pikachu Dunia Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/05/406/1973378/ketika-gorilla-temukan-kamera-tersembunyi-narsis-bikin-gemas-x-CdbLloKaoT.jpg
Ketika Gorilla Temukan Kamera Tersembunyi, Narsis & Bikin Gemas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/19/196/1966177/aksi-polisi-ini-usir-babi-pencuri-patut-diacungi-jempol-ZdemNxmfu1.jpg
Aksi Polisi Usir Babi Pencuri Patut Diacungi Jempol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/18/196/1965844/9-gaya-tidur-hewan-yang-bikin-anda-tertawa-gak-ada-galak-galaknya-mzTUAIOizS.jpg
9 Gaya Tidur Hewan yang Bikin Anda Tertawa, Gak Ada Galak-galaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/08/196/1960903/reaksi-lucu-dan-menggemaskan-anjing-anjing-korban-what-the-fluff-challenge-0pQ2oz1MCn.jpg
Reaksi Lucu dan Menggemaskan Anjing-Anjing Korban What The Fluff Challenge
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement