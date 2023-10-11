Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Voli Cantik Lena Stigrot, Wajah Manisnya Bikin Gemas

Firza Alifia , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |18:01 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Lena Stigrot, Wajah Manisnya Bikin Gemas
Lena Stigrot. (Foto: Instagram)
ATLET cantik Lena Stigrot dikenal sebagai atlet bola voli wanita asal German. Atlet kelahiran 20 Desember 1994 ini memiliki tinggi 184 cm dan menempati posisi sebagai outside hitter.

Lena Stigrot telah meraih medali silver bersama tim nasional pada Montreux Volley Masters 2017. Beberapa pertandingan yang pernah diikutinya yaitu FIVB Volleyball World Grandprix 2015, European Games 2015, Women's European Volleyball Championship 2015 dan Montreux Volley Masters 2019.

Tak hanya berprestasi, Lena Stigrot juga kerap tampil menarik saat di luar lapangan loh. Lantas seperti apa potret dari atlet cantik itu? Berikut 6 potret Lena Stigrot dilansir dari Instagram @lenastigrot.

Sunset di pantai

Lena Strigot

Penampilan Lena kali ini terlihat simple namun tetap mempesona. Ia menikmati suasana sunset dengan memakai crop top putih dan celana panjang senada

Vintage dress

Lena Strigot

Berpose santai di taman kali ini, Lena tampak sangat manis dengan mengenakan dress merah bergaya vintage. Rambutnya yang digerai menambah penampilannya semakin anggun.

Halloween

Lena Strigot

Suasana halloween kali ini, Lena berpose sambil memegang sebuah pumpkin. Ia terlihat menawan dengan dress hitam dan gaya rambut yang digerai.

Halaman:
1 2
      
