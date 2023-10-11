Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Silsilah Keluarga Isyana Sarasvati, Ternyata Bukan Keluarga Sembarangan

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |22:30 WIB
Silsilah Keluarga Isyana Sarasvati, Ternyata Bukan Keluarga Sembarangan
Silsilah Keluarga Isyana Sarasvati, (Foto: Instagram @isyanasarasvati)
A
A
A

SILSILAH Keluarga Isyana Sarasvati, akan dijelaskan dalam artikel ini. Sehubungan baru-baru ini, sosok sang penyanyi muda dan terkenal tersebut tengah ramai menghiasi pemberitaan media.

Siapa sih yang tidak kenal dengan Isyana Sarasvati? Penyanyi pop berbakat yang serba bisa, selain memiliki suara yang merdu, Isyana juga selalu menciptakan lagunya sendiri. Selain itu, Isyana juga dikenal humoris dan pintar melucu, sehingga banyak yang mengatakan bahwa aslinya Isyana adalah pelawak yang berprofesi penyanyi.

(Silsilah Keluarga Isyana Sarasvati, Foto: Instagram @isyanasarasvati) 

Namun tahukah Anda, di balik sosoknya yang lucu dan humoris tersebut. Penyanyi yang tengah dirundung duka karena baru saja mengalami keguguran anak pertamanya itu, hadir dengan latar belakang yang tak main-main.

 BACA JUGA:

(Silsilah Keluarga Isyana Sarasvati, Foto: Instagram @isyanasarasvati)

Isyana Sarasvati diketahui merupakan lulusan Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura dan Royal College of Music, Inggris. Isyana pernah menjadi penyanyi opera di Singapura, dan dua kali masuk kategori 30 Under 30 Asia majalah Forbes pada tahun 2019 dan 2020.

