HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Closure dalam Bahasa Gaul, Ternyata soal Hubungan Percintaan

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |13:12 WIB
Arti Kata Closure dalam Bahasa Gaul, Ternyata soal Hubungan Percintaan
Mengenal arti kata closure. (Foto: Freepik)
ARTI kata closure dalam bahasa gaul sedang banyak digunakan oleh netizen di media sosial (medsos), khususnya TikTok. Closure ini biasanya digunakan oleh para netizen untuk menyampaikan sesuatu yang terkait dengan hubungan percintaan.

Lantas, apa sebenarnya arti kata closure? Berikut adalah penjelasannya dikutip dari berbagai sumber dan hasil telaah medsos pada Rabu (11/10/2023).

Closure merupakan kata dari bahasa Inggris yang digunakan sebagai nomina atau kata benda dan juga verba atau kata kerja. Dalam nomina, arti kata closure adalah penutupan atau pengakhira. Sementara, closure sebagai kata kerja atau verba memiliki arti menghentikan perdebatan.

Namun, bagaimana dengan arti kata closure dalam bahasa gaul? Arti kata closure dalam bahasa gaul merujuk pada penjelasan atau pernyataan dari pasangan mengenai berakhirnya hubungan percintaan mereka.

Karena seringkali dalam hubungan percintaan itu statusnya menggantung, tidak jelas mana awalan dan juga akhirnya. Closure ini menjadi penegasan dan kejelasan mengenai akhir dari sebuah hubungan percintaan.

Contoh kalimatnya sebagai berikut:

