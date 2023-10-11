Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Yuk, Intip Tips Memilih Sprei agar Tidur Lebih Nyaman!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |11:59 WIB
Yuk, Intip Tips Memilih Sprei agar Tidur Lebih Nyaman!
Promo AladinMall.
A
A
A

Tips memilih sprei penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, sprei sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur. Jika sprei yang Anda gunakan sehari-hari dapat memberikan kenyamanan yang maksimal, maka kualitas tidur pun akan meningkat.

Manfaat langsung yang dapat Anda rasakan saat kualitas tidur membaik adalah sistem kekebalan tubuh yang meningkat. Tidur yang baik dapat meningkatkan mood, konsentrasi, dan performa fisik, sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Untuk itu, yuk ketahui tips memilih sprei untuk tidur yang lebih nyaman dan berkualitas!

5 Tips Memilih Sprei

1. Beli Sprei yang Sesuai dengan Ukuran Kasur

Kesalahan dalam memilih sprei sering terjadi adalah faktor ukuran. Kedengarannya memang sepele, tetapi ternyata banyak juga orang yang salah memilih ukuran sprei hanya karena mereka tidak tahu ukuran kasur yang dipakai.

      
