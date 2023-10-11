Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Transformasi Sherina Munaf dan Derby Romero, Wajah Jutek Bikin Gemes

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |12:05 WIB
Transformasi Sherina Munaf dan Derby Romero, Wajah Jutek Bikin Gemes
Transformasi Sherina dan Derby. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOSOK Sherina Munaf dan Derby Romero belakangan kembali hangat diperbincangkan. Hal itu tak lepas dari peran keduanya di film Petualangan Sherina 2.

Akting mereka pun dinilai sangat apik, sehingga banyak penonton yang merasa senang. Tak hanya itu saja, film yang baru tayang pada 28 September 2023 kini sudah mencapai satu juta lebih penonton.

Melejitnya film tersebut membuat orang ingin tahu transformasi keduanya dalam film ini. Mengutip akun Instagram, berikut transformasi Sherina dan Derby.

1. Jadi pilot

Sherina

Halaman:
1 2 3
      
