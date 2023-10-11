Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Potret Cantik Maudy Ayunda Nikmati Indahnya Lake Como

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |18:30 WIB
3 Potret Cantik Maudy Ayunda Nikmati Indahnya Lake Como
Maudy Ayunda (Foto: Instagram @maudyayunda)
PESONA Italia bukan hanya menawarkan kelezatan kulinernya, tapi juga keindahan alamnya. Maka, tak heran para artis Indonesia memilih Italia yang punya Lake Como, alias Danau Como sebagai menjadikan tujuan wisata liburan bersama keluarga, pasangan, hingga sahabat.

Salah satunya Maudy Ayunda, yang belum lama ini lewat akun Instagram pribadinya memamerkan potret liburannya di destinasi wisata terkenal tersebut. Penasaran seperti apa potret cantik Maudy saat menikmati ? Berikut kami rangkum dari Instagram @maudyayunda, Rabu (11/10/2023).

1. Bersandar santai: Mengarungi Lake Como, di sini Maudy senderan cantik bersandar santai di atas yacth yang ia tumpangi. Seperti biasa, Maudy terlihat memakau, dalam balutan dress cutting one off shoulder putih polos dipadu anting dan cincin. Wajah cantik eksotis Maudy terlihat disinari golden hour.

2. Pamer leher jenjang: Maudy terlihat santai ala dan menikmati angin laut dan keindahan sunrise di Danau Como. Ia sempat berfoto dengan latar belakang Bellagio yang indah, yang menampilkan sebuah kota di tepi Lake Como, sambil memasang pose memamerkan leher jenjang.

 

