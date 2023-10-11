Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Perawatan Kulit Korea Selatan yang Hits, Wajah Auto Bersinar

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |06:35 WIB
3 Perawatan Kulit Korea Selatan yang Hits, Wajah Auto Bersinar
Ilustrasi perawatan kulit. (Foto: Freepik)
MEMILIKI kulit mulus dan sehat tentu didambakan setiap perempuan. Apalagi mereka banyak menjadikan Korea Selatan sebagai kiblatnya.

Perawatan yang dilakukan tentu sangat beragam. Mulai dari skin booster hingga contouring wajah.

Semuanya itu tentu memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing seperti:

1. Skin booster dan DNA Salmon

Sama halnya dengan tubuh, wajah pun membutuhkan nutrisi. Salah satu treatment yang bisa dilakukan dengan skin booster.

Treatment ini dilakukan dengan menyuntikan cairan ke dalam wajah. Tujuannya agar kulit lebih sehat.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
