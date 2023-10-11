Seberapa Efektifkan Perawatan Kulit Korea untuk Masyarakat Indonesia? Ini Penjelasan dari Ahli

PERAWATAN kecantikan yang ditawarkan saat ini ada begitu banyak. Salah satunya adalah perawatan kulit Korea.

Banyak perempuan yang mendambakan kulit sehat dan mulus bak orang Korea. Tak heran jika mereka sering kali melakukan perawatan di salon kecantikan.

Kemajuan perawatan kecantikan Korea tersebut diakui oleh dr. Febriani Sari, Owner Lumious Beauty House. Menurutnya, perawatan ala Korea dianggap paling maju dalam estetik dan skin.

Namun, walaupun produk perawatan wajahnya dinilai bagus, apakah penggunaan produk perawatan dan skincare Korea Selatan cocok dan aman untuk kulit masyarakat Indonesia?

dr. Febri menuturkan jika perawatan kulit Korea cocok dan efektif untuk masyarakat Indonesia. Hal ini lantaran Korea dan Indonesia masih dalam benua yang sama.

Dengan demikian, perawatan wajah Korea Selatan ampuh menyelesaikan masalah kulit masyarakat Indonesia. Hal ini pun membuat dr. Febri memilih untuk menggunakan mesin perawatan serta obat dari Korea Selatan di kliniknya, Lumious.

"Banyak sekali mesin dan obat dari penjuru dunia itu ada. Tapi kenapa memilih Korea? Korea Selatan itu bagian dari negara Asia. Di mana mayoritas kulitnya lebih memiliki kemiripan, (kulit orang korea) paling mendekati kulit kita semua yang ada di indonesia," ucap dr. Febri saat ditemui di Grand Launching Lumious Beauty House Gading Serpong beberapa waktu lalu.