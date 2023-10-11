Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Minuman yang Bagus untuk Penderita Asam Urat, Konsumsi Yuk

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |04:30 WIB
5 Minuman yang Bagus untuk Penderita Asam Urat, Konsumsi Yuk
Penderita asam urat. (Foto: Freepik)
A
A
A

PENDERITA asam urat harus memperhatikan asupan makanan dan minumannya. Hal ini dilakukan agar asam urat tidak naik dan kambuh.

Apalagi tingginya kadar asam urat dalam darah yang membentuk kristal hingga menumpuk di sekitar sendi. Ini menimbulkan rasa nyeri dan pembengkakan saat sedang kumat.

Penderita asam urat harus memperhatikan minuman dan makanan yang dikonsumsi. Penderita asam urat harus mengurangi makanan dan minuman yang mengandung purin yang tinggi karena dapat meningkatkan risiko asam urat karena zat tersebut terurai menjadi asam urat selama proses pencernaan.

Dilansir dari Medicinenet, berikut beberapa minuman yang bagus dikonsumsi oleh penderita asam urat.

 susu

1. Susu Rendah Lemak

Minum segelas susu rendah lemak dapat menurunkan jumlah asam urat dalam tubuh. Anda dapat mengkonsumsi segelas susu rendah lemak atau yogurt untuk menjaga kesehatan tubuh dan menurunkan jumlah asam urat di dalam tubuh.

2. Teh Hijau

Sebuah penelitian menunjukkan hasil bahwa teh hijau dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Sifat antioksidannya dapat membantu melawan peradangan yang berhubungan dengan asam urat. Anda dapat mengkonsumsi teh hijau secara rutih untuk memperoleh hasil yang optimal.

 BACA JUGA:

3. Air Putih

Mengkonsumsi delapan gelas air putih setiap hari sangat penting bagi kesehtan tubuh, hal ini berlaku pula untuk penderita asam urat. Hal ini karena penderita asam urat membutuhkan lebih banyak air untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi akibat asam urat. Air dapat melumasi persendian, mencegah gejala makin parah, mengeluarkan asam urat dari tubuh, dan dapat mencegah pembentukan kristal.

Halaman:
1 2
      
