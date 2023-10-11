Berkaca Kasus Isyana Sarasvati, Ini Makanan yang Wajib Dikonsumsi dan Dihindari Usai Keguguran

Makanan yang wajib dan dilarang dikonsumsi ibu keguguran. (Foto: Instagram @isyanasarasvati)

PENYANYI Isyana Sarasvati mengejutkan publik tentang keguguran yang dialaminya. Kehamilan Isyana yang baru saja menginjak delapan minggu namun kini harus keguguran.

Meskipun sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab dari kegugurannya Isyana, namun hal itu membuatnya sedih karena telah kehilangan buah hatinya tersebut.

Melalui unggahan di Instagramnya, Isyana menyampaikan rasa sedihnya sekaligus terima kasih karena sang buah hati sudah mau berjuang bersama.

“Sampai berjumpa lagi bebinyo. Terima kasih sudah mau berjuang bersama-sama. We’ll see you again, till the day our paths cross, we love you so so much bebinyo,” tulis Isyana, dikutip dalam akun Instagram miliknya @isyanasarasvati, Rabu (11/10/2023).

Seperti diketahui, banyak sekali faktor kemungkinan penyebab keguguran itu terjadi. Namun, dibalik itu semua adakah dari segi makanan yang harus dikonsumsi atau dihindari usai mengalami keguguran?

Dilansir dari laman Onlymyhealth, seusai mengalami keguguran ternyata penting untuk seseorang mengatur pola makannya. Menurut Direktur Nutripulse dan Ahli Gizi Klinis Senior Nutripulse, dr. Anjali Phatak menjelaskan adapun makanan dan minuman yang harus dimakan dan dihindari setelah keguguran untuk penyembuhan, yaitu:

Makanan yang baik untuk dikonsumsi:

1. Makanan kaya protein

Asam amino yang ada dalam protein dibutuhkan oleh tubuh setelah keguguran untuk memulihkan sel-sel yang rusak.

2. Minum yang cukup

Pasca keguguran kwmungkinan seseorang akan kehilangan darah cukup banyak karena terjadinya perdarahan. Dengan memenuhi kebutuhan cairan, seperti air kelapa dan jus delima dapat membantu penyerapan zat besi yang lebih baik dan kesehatan.