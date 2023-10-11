Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Putri Zaskia Adya Mecca Alami Iritasi Telinga, Begini Cara Tepat Gunakan Earphone

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |14:12 WIB
Putri Zaskia Adya Mecca Alami Iritasi Telinga, Begini Cara Tepat Gunakan Earphone
Sering gunakan headset sebabkan gangguan pendengaran. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini Zaskia Adya Mecca membeberkan kondisi kesehatan salah satu anaknya mengalami iritasi di dasar telinga karena penggunaan earpods. Keadaan tersebut membuat sang putri harus mendapatkan perawatan telinga khusus.

"Dilihat dasar telinganya iritasi dan luka, penyebabnya bener aja ke khawatiranku selama ini dari earphone! "Syb skr treatment obat tetes telinga dan 2 minggu full ga boleh pakai earphone. hmm, kayanya ga 2 minggu ga bolenya dok, kapok," tulis Zaskia dalam caption di salah satu unggahan Instagram-nya @zaskiadyamecca.

Pada dasarnya penggunaan earphone sebenarnya tidak masalah. Asal kita bijak dalam penggunaannya. Jangan sampai earphone yang kita gunakan malah menyebabkan gangguan pendengaran.

Lalu bagaimana cara menggunakan earphone yang tepat supaya tidak menyebabkan masalah telinga? Simak rangkuman informasi dari HealthPartners, Rabu (11/10/2023).

1. Pastikan ukurannya pas

Jika earphone kamu memiliki ears tip yang berbeda, pastikan memilih yang ukurannya sesuai dengan telinga. Sebab, jika terlalu besar dapat melukai saluran telinga.

2. Pasang di telinga dengan benar

Cara menggunakan headset dengan benar

Setiap earphone memiliki huruf R atau L, pakailah sesuai dengan telinga kanan dan kiri. Tanda huruf R untuk kanan dan L untuk kiri. Jika kamu memasangnya terbalik, kemungkinan bisa membuat telinga terluka.

Kemudian, saat memasukkan ears tip, miringkanlah ke atas dan ke arah depan kepala. Cara ini akan membantu menciptakan kesesuaian yang lebih baik karena saluran telinga mengarah ke depan dan atas kepala.

Saluran telinga Anda mungkin terluka jika Anda memasang earbud di telinga yang salah. Selain itu, kualitas suara kemungkinan besar akan menurun.

3. Pastikan telinga bersih

Pastikan untuk membersihkan telinga secara teratur. Sebab, jika telinga kotor, kemungkinan besar akan terkena infeksi. Selain itu, Anda tidak akan dapat mendengar konten audio dengan jelas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement