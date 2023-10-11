Putri Zaskia Adya Mecca Alami Iritasi Telinga, Begini Cara Tepat Gunakan Earphone

BELUM lama ini Zaskia Adya Mecca membeberkan kondisi kesehatan salah satu anaknya mengalami iritasi di dasar telinga karena penggunaan earpods. Keadaan tersebut membuat sang putri harus mendapatkan perawatan telinga khusus.

"Dilihat dasar telinganya iritasi dan luka, penyebabnya bener aja ke khawatiranku selama ini dari earphone! "Syb skr treatment obat tetes telinga dan 2 minggu full ga boleh pakai earphone. hmm, kayanya ga 2 minggu ga bolenya dok, kapok," tulis Zaskia dalam caption di salah satu unggahan Instagram-nya @zaskiadyamecca.

Pada dasarnya penggunaan earphone sebenarnya tidak masalah. Asal kita bijak dalam penggunaannya. Jangan sampai earphone yang kita gunakan malah menyebabkan gangguan pendengaran.

Lalu bagaimana cara menggunakan earphone yang tepat supaya tidak menyebabkan masalah telinga? Simak rangkuman informasi dari HealthPartners, Rabu (11/10/2023).

1. Pastikan ukurannya pas

Jika earphone kamu memiliki ears tip yang berbeda, pastikan memilih yang ukurannya sesuai dengan telinga. Sebab, jika terlalu besar dapat melukai saluran telinga.

2. Pasang di telinga dengan benar





Setiap earphone memiliki huruf R atau L, pakailah sesuai dengan telinga kanan dan kiri. Tanda huruf R untuk kanan dan L untuk kiri. Jika kamu memasangnya terbalik, kemungkinan bisa membuat telinga terluka.

Kemudian, saat memasukkan ears tip, miringkanlah ke atas dan ke arah depan kepala. Cara ini akan membantu menciptakan kesesuaian yang lebih baik karena saluran telinga mengarah ke depan dan atas kepala.

Saluran telinga Anda mungkin terluka jika Anda memasang earbud di telinga yang salah. Selain itu, kualitas suara kemungkinan besar akan menurun.

3. Pastikan telinga bersih

Pastikan untuk membersihkan telinga secara teratur. Sebab, jika telinga kotor, kemungkinan besar akan terkena infeksi. Selain itu, Anda tidak akan dapat mendengar konten audio dengan jelas.