Jangan Abaikan, Ini 5 Bahaya Minum Obat Kebanyakan

SAAT sakit kita sering minum obat. Namun kadang kita minum obat terlalu banyak karena buru-buru ingin sembuh.

Padahal minum obat harus sesuai dengan dosis yang diberikan dokter. Minum obat tidak boleh berlebihan atau kebanyakan sebab berbahaya bagi kesehatan.

Risiko buruk Kebanyakan minum obat menyebabkan overdosis. Overdosis adalah keracunan akibat obat yang melebihi dosis yang bisa di terima oleh tubuh. Apalagi overdosis obat ini bahkan bisa mengancam nyawa.

BACA JUGA:

Berikut 5 risiko kebanyakan minum obat dikutip dari Betterhealth,

1. Hilang Ingatan

Kehilangan ingatan jangka pendek juga dapat terjadi setelah kebanyakan minum obat tertentu. Beberapa jenis obat yang memberikan efek samping ini adalah obat seperti obat penenang dan obat tidur.

2. Halusinasi

Beberapa pasien mengeluhkan halusinasi dan bahkan upaya bunuh diri saat mengkonsumsi obat-obatan terlalu banyak.

3. Urin berwarna biru

Sangat mengejutkan bukan kalau tiba-tiba menemukan cairan biru di limbah toilet? beberapa obat dapat menyebabkan urin berwarna biru, termasuk amitriptyline antidepresan, obat penghilang rasa sakit indometasin (Indocin) dan propofol anestesi (Diprivan). Warna biru berasal dari warna buatan yang ada di obat.