HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Mengobati Cegukan Terus Menerus Secara Alami

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |13:28 WIB
5 Cara Mengobati Cegukan Terus Menerus Secara Alami
Ilustrasi Cegukan (Foto:Everydayhealth)
A
A
A

ADA cara mengobati cegukan terus menerus yang terjadi secara alami. Gejala ini terjadi saat tindakan otot pernapasan berkontraksi secara tiba-tiba.

Hal ini menyebabkan penutupan pita suara, mengeluarkan suara terputus-putus yang menonjol. Cegukan disebabkan karena berbagai alasan, cegukan yang terjadi secara terus menerus akan membuat seseorang menjadi sulit dalam berbicara hingga mengonsumsi makanan.

Berikut 5 cara mengobati cegukan terus menerus yang terjadi secara alami dilansir Netmeds:

1. Tepuk Punggung

Tepuk Punggung

Saat cegukan tak terkendali, tepuk-tepuk punggung dengan lembut, menjadi salah satu cara alami meredakan cegukan.

Secara medis menepuk punggung dapat membantu melepaskan ketegangan pada otot diafragma dan menghentikan cegukan.

2. Minum Air Hangat

Cara alami kedua mengobati rasa cegukan yaitu dengan banyak mengonsumsi air hangat. Sebab langkah satu ini membantu menstimulasi aktivitas saraf vagus yang berjalan dari otak hingga ke perut sehingga mengurangi cegukan.

