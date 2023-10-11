7 Tips Merawat Rambut saat Cuaca Panas, Bikin Lembut dan Bebas dari Minyak

INDONESIA sedang diterjang cuaca panas. Tentunya hal ini berdampak pada kesehatan tubuh manusia, salah satunya adalah rambut.

Cuaca panas dan sinar UV matahari merusak kutikula atau lapisan rambut terluar. Ketika kutikula rusak, maka rambut cenderung menjadi kasar dan mengembang. Hal ini menyebabkan rambut kusut.

Rambut keriting bersifat kering, tidak mudah diatur, dan rentan patah. Kelembaban dan keringat berlebih juga dapat menyebabkan rambut Anda rontok dan kehilangan volumenya di musim panas.

Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk merawat rambut di musim panas? Mengutip dari Skinkraft, Rabu (11/10/2023) berikut ini tujuh tips merawat rambut saat musim panas.

1. Gunakan topi atau syal

Sinar matahari bisa menyebabkan rambut kering. Untuk itu, menggunakan topi dapat membantu melindungi rambut dari kerusakan akibat sinar matahari. Namun, untuk memberikan lapisan penghalang ekstra, coba balut rambut dengan syal sebelum mengenakan topi. Dengan cara ini kamu dapat memberikan perlindungan penuh pada rambut.

2. Gunakan perlindungan UV

Tidak hanya kulit, rambut juga perlu menggunakan perlindungan UV. Untuk memberikan perlindungan UV pada rambut, kamu bisa menyisir rambut dengan lembut setelah mengoleskan tabir surya ke wajah atau tangan. Sisa tabir surya tersebut membantu melindungi rambut dari paparan sinar UV tanpa membuat rambut berminyak berlebihan.

3. Sesuaikan rutinitas mencuci rambut

Saat musim panas seperti ini, kamu pasti ingin sering mencuci rambut supaya terasa segar. Namun, keramas berlebihan dapat membuat rambut semakin kering karena menghilangkan minyak alami kulit kepala. Untuk itu, disarankan untuk mencuci rambut 2-3 kali dalam seminggu.