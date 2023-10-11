Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Tips Merawat Rambut saat Cuaca Panas, Bikin Lembut dan Bebas dari Minyak

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |23:00 WIB
7 Tips Merawat Rambut saat Cuaca Panas, Bikin Lembut dan Bebas dari Minyak
Tips merawat rambut saat cuaca panas. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

INDONESIA sedang diterjang cuaca panas. Tentunya hal ini berdampak pada kesehatan tubuh manusia, salah satunya adalah rambut.

Cuaca panas dan sinar UV matahari merusak kutikula atau lapisan rambut terluar. Ketika kutikula rusak, maka rambut cenderung menjadi kasar dan mengembang. Hal ini menyebabkan rambut kusut.

Rambut keriting bersifat kering, tidak mudah diatur, dan rentan patah. Kelembaban dan keringat berlebih juga dapat menyebabkan rambut Anda rontok dan kehilangan volumenya di musim panas.

Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk merawat rambut di musim panas? Mengutip dari Skinkraft, Rabu (11/10/2023) berikut ini tujuh tips merawat rambut saat musim panas.

1. Gunakan topi atau syal

Sinar matahari bisa menyebabkan rambut kering. Untuk itu, menggunakan topi dapat membantu melindungi rambut dari kerusakan akibat sinar matahari. Namun, untuk memberikan lapisan penghalang ekstra, coba balut rambut dengan syal sebelum mengenakan topi. Dengan cara ini kamu dapat memberikan perlindungan penuh pada rambut.

Cara merawat rambut di musim panas

2. Gunakan perlindungan UV

Tidak hanya kulit, rambut juga perlu menggunakan perlindungan UV. Untuk memberikan perlindungan UV pada rambut, kamu bisa menyisir rambut dengan lembut setelah mengoleskan tabir surya ke wajah atau tangan. Sisa tabir surya tersebut membantu melindungi rambut dari paparan sinar UV tanpa membuat rambut berminyak berlebihan.

3. Sesuaikan rutinitas mencuci rambut

Saat musim panas seperti ini, kamu pasti ingin sering mencuci rambut supaya terasa segar. Namun, keramas berlebihan dapat membuat rambut semakin kering karena menghilangkan minyak alami kulit kepala. Untuk itu, disarankan untuk mencuci rambut 2-3 kali dalam seminggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement