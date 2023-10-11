5 Manfaat Konsumsi Wortel bagi Kesehatan Rambut

WORTEL terkenal sebagai sayuran yang dapat menyehatkan mata. Namun, sebenarnya wortel juga berguna sebagai perawatan rambut. Ada banyak sekali manfaat wortel untuk kesehatan rambut.

Hal tersebut berkat kandungan vitamin C, A, dan E, beta karoten, daucol, dan karotol yang ada dalam wortel. Selain itu, sebagian orang meyakini wortel mengandung biotin yang ramah rambut untuk pertumbuhan.

Adapun kandungan sifat anti-inflamasi, kemampuan antimikroba, dan keterampilan penyembuhan luka yang membantu mencegah rambut rontok, memperkuat rambut, serta melindunginya dari kerusakan akibat sinar matahari.

Untuk mengetahui lebih jelas terkait manfaat wortel untuk rambut, simak informasi yang telah dirangkum dari Pinkvilla, Rabu (11/10/2023) berikut ini:

1. Mencegah rambut rontok

Wortel yang diolah menjadi minyak wortel kaya akan vitamin A. Kandungan ini dapat memberikan perubahan besar bagi kulit kepala Anda. Mulai dari mencegah rambut rontok, terbelah, hingga kering.

Namun penting untuk diketahui, jika terlalu banyak menggunakan minyak wortel dapat menyebabkan rambut rontok. Untuk itu, keseimbangan adalah kuncinya.

2. Meningkatkan pertumbuhan rambut

Minyak wortel dapat merangsang folikel rambut sehingga tumbuh lebih cepat dan tebal. Selain itu, mengaplikasikan minyak wortel juga bisa mencegah kulit kepala kering. Dengan begitu rambut akan tumbuh dengan kuat.

3. Memperbaiki rambut bercabang

Polusi udara dan cuaca panas juga memiliki dampak buruk untuk rambut. Salah satu masalah rambut yang muncul adalah ujung rambut yang bercabang. Salah satu langkah untuk memperbaiki ujung rambut bercabang adalah dengan menggunakan minyak wortel. Wortel ini bermanfaat untuk melindungi rambut dari kerusakan seperti rambut bercabang.