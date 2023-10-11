Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Camilan Manis yang Aman untuk Penderita Diabetes, Cokelat Hitam hingga Yogurt

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |22:00 WIB
5 Camilan Manis yang Aman untuk Penderita Diabetes, Cokelat Hitam hingga Yogurt
Camilan manis yang aman bagi penderita diabetes. (Foto: Freepik.com)
PENDERITA diabetes dilarang untuk mengonsumsi camilan manis dan tinggi karbohidrat. Sebab, hal ini dapat meningkatkan gula darah memperburuk diabetes yang dideritanya. Namun, tidak dapat dipungkiri semua orang juga membutuhkan asupan makanan yang manis, termasuk penderita diabetes.

Akan tetapi, sebenarnya ada banyak sekali camilan yang tinggi serat, protein, dan lemak yang menyehatkan jantung untuk mendukung pengendalian gula darah. Makanan ini banyak ditemui di sekitar kita. Namun sayangnya jarang sekali orang menyadari hal ini.

Untuk itu, mengutip dari Healthline, Rabu (11/10/2023), berikut ini lima camilan manis yang aman untuk penderita diabetes.

1. Cokelat hitam

Jika dinikmati dalam jumlah sedang, cokelat hitam menjadi cara yang sehat untuk memenuhi keinginan mengonsumsi rasa manis Anda. Cokelat hitam ini dipercaya aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes karena lebih rendah gula, karbohidrat, dan kalori dibandingkan dengan cokelat susu.

Selain itu, cokelat hitam juga mengandung flavonoid, sejenis senyawa tanaman yang dapat membantu mencegah resistensi insulin dan melindungi tubuh terhadap masalah jantung bagi penderita diabetes tipe 2.

2. Es krim pisang

Camilan yang aman untuk penderita diabetes

Camilan manis lainnya yang cocok untuk penderita diabetes adalah es krim pisang yang dibuat hanya buah pisang. Buah pisang merupakan sumber serat yang baik dan memiliki indeks glikemik rendah yang bermanfaat untuk mengatur kadar gula darah.

Ditambah lagi, sebuah penelitian pada 45 orang menemukan bahwa konsumsi pisang setiap hari secara signifikan mengurangi kadar gula darah puasa pada orang dengan kadar kolesterol tinggi setelah empat minggu.

Untuk membuat es krim pisang yang sehat, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Iris pisang matang, masukkan ke dalam wadah kedap udara, dan bekukan minimal 2–3 jam. Selanjutnya, haluskan pisang beku dalam blender hingga mencapai konsistensi yang halus dan lembut. Pindahkan ke wadah lain dan bekukan hingga menjadi lebih kencang dan padat.

3. Greek yogurt

Dengan 20 gram protein dalam setiap porsi tujuh ons (200 gram), greek yogurt bisa menjadi pilihan camilan yang sangat baik untuk penderita diabetes. Namun perlu diketahui takaran yang pas untuk mengonsumsi greek yogurt yakni satu porsi berukuran tujuh ons, mengandung 20 gram protein.

Bukan sekadar camilan, greek yogurt bermanfaat untuk meningkatkan asupan protein yang membantu pengendalian nafsu makan dan mengurangi keinginan makan. Selain itu, greek yogurt juga diperkaya dengan vitamin D dan probiotik yang dapat membantu meningkatkan kontrol gula darah pada penderita diabetes tipe 2.

