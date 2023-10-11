Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berenang Jadi Olahraga Terbaik saat Cuaca Panas, Ini 5 Manfaatnya bagi Kesehatan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |06:16 WIB
Berenang Jadi Olahraga Terbaik saat Cuaca Panas, Ini 5 Manfaatnya bagi Kesehatan
Manfaat berenang bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PANAS ekstrem yang melanda Indonesia tengah menjadi sorotan banyak masyarakat. Alhasil olahraga berenang menjadi salah satu hal menyenangkan yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang.

Selain menyegarkan tubuh, ternyata berenang di musim panas dapat memberikan banyak manfaat kesehatan untuk tubuh. Dalam sekali berenang, tubuh bisa menjadi lebih bugar, jantung lebih sehat, hingga menghilangkan stres.

Merangkum dari The Game, Rabu (11/10/2023), berikut alasan berenang mungkin menjadi olahraga terbaik di musim panas.

1. Berenang membuat tubuh tetap sejuk

Kita semua tahu bahwa musim panas bisa membuat kita menjauhi olahraga hanya karena terasa terlalu panas untuk melakukannya. Namun, keadaan tersebut tidak boleh membuat berhenti berolahraga.

Cobalah untuk melakukan olahraga berenang. Sebab, berenang dapat membuat Anda tetap sejuk di tengah cuaca panas. Hal tersebut terjadi karena berendam di air adalah cara alami untuk mendinginkan tubuh.

Jadi memanfaatkan berenang sebagai salah satu olahraga musim panas pasti terdengar lebih menarik daripada berlari di bawah sinar matahari.

Manfaat berenang bagi kesehatan

2. Olahraga yang menggerakkan seluruh tubuh

Berenang menjadi salah satu olahraga yang efektif karena melatih atau menggerakkan seluruh bagian tubuh serta memanfaatkan kelompok otot yang berbeda dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Selain itu, air juga berfungsi sebagai penahan cahaya, yang dapat membantu membangun kekuatan Anda. Mengingat manfaat ini, berenang adalah cara yang bagus untuk mengencangkan otot dan membangun daya tahan otot. Hal ini bisa didapat dengan gaya renang apapun yang kamu pilih.

3. Dapat meningkatkan kesehatan jantung

Berenang juga merupakan salah satu bentuk olahraga kardio. Saat berenang, sistem kardiovaskular yang ada dalam tubuh mengerahkan banyak tenaga. Hasilnya, olahraga ini memperkuat jantung dan paru-paru.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa berenang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengontrol gula darah.

Halaman:
1 2
      
