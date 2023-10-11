Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Bahan Alami Ini Efektif Usir Ketombe, Minyak Kelapa hingga Cuka Apel

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |05:31 WIB
5 Bahan Alami Ini Efektif Usir Ketombe, Minyak Kelapa hingga Cuka Apel
Bahan alami efektif atasi ketombe. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KETOMBE menjadi salah satu masalah rambut yang paling menyebalkan dan agak sulit dihilangkan. Rasa gatal dan panas juga membuat rambut mudah lepek dan membuat penampilan tidak percaya diri.

Lantas bagaimana cara efektif menghilangkan ketombe? Dilansir dari laman Health Line, Rabu (11/10/2023) berikut beberapa bahan alami yang ampuh mengatasi masalah ketombe. Yuk disimak!

1. Minyak pohon teh

Secara historis, minyak pohon teh telah digunakan untuk mengobati penyakit mulai dari jerawat hingga psoriasis, termasuk ketombe.

Selain itu terbukti memiliki sifat anti-mikroba dan anti-inflamasi yang kuat, dapat membantu meringankan gejala ketombe. Faktanya, menurut sebuah ulasan, minyak pohon teh efektif melawan strain spesifik jamur yang dapat menyebabkan dermatitis seboroik dan ketombe.

Bahan alami ini efektif atasi ketombe

2. Minyak kelapa

Terkenal dengan berbagai manfaat kesehatan, minyak kelapa sering juga digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi ketombe. Selain itu dapat membantu meningkatkan hidrasi kulit, serta mencegah kekeringan yang dapat memperburuk ketombe.

Sebuah penelitian kecil terhadap 34 orang menunjukkan, bahwa minyak kelapa sama efektifnya dengan minyak mineral dalam meningkatkan hidrasi kulit. Penelitian lain menemukan bahwa minyak kelapa dapat membantu pengobatan eksim, suatu kondisi kulit yang dapat menyebabkan ketombe.

3. Aloe vera

Lidah buaya atau aloe vera merupakan salah satu bahan alami yang sering digunakan untuk kecantikan. Salah satunya untuk mengusir ketombe di kulit kepala Anda.

Saat gel aloe vera dioleskan pada kulit, bahan ini dipercaya dapat membantu mengobati kondisi kulit seperti luka bakar, psoriasis dan luka dingin. Dan bermanfaat juga dalam pengobatan ketombe.

Menurut sebuah ulasan, sifat antibakteri dan antijamur lidah buaya dapat membantu melindungi dari ketombe. Demikian pula, penelitian tabung reaksi menemukan bahwa lidah buaya efektif melawan beberapa spesies jamur dan dapat membantu mengendalikan infeksi yang menyebabkan rambut rontok dari kulit kepala.

Halaman:
1 2
      
