Mengenal 4 Desa Unik Tanpa Daratan di Indonesia, Cocok buat Tujuan Wisata

DESA terapung adalah penyebutan bagi pemukiman yang didirikan di atas permukaan perairan seperti laut, sungai maupun danau. Desa-desa ini cukup unik, karena tidak memiliki daratan, atau letaknya yang jauh dari daratan.

Rumah-rumah yang berada di desa terapung biasanya berbentuk rumah panggung. Masyarakat di beberapa daerah di Indonesia ini diketahui tinggal di rumah terapung sejak bertahun-tahun lalu dan kini telah menjadi bagian dari identitas beberapa suku ini.

Berikut ini adalah beberapa rumah apung dari berbagai daerah di Indonesia.

Desa Tablasupa- Papua

Desa terapung ini ada di Tablasupa, Depapre, Kabupaten Jayapura, Papa. Desa Tablasupa merupakan desa terapung sekaligus desa wisata yang memiliki keindahan bawah laut yang eksotis.