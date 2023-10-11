DESA terapung adalah penyebutan bagi pemukiman yang didirikan di atas permukaan perairan seperti laut, sungai maupun danau. Desa-desa ini cukup unik, karena tidak memiliki daratan, atau letaknya yang jauh dari daratan.
Rumah-rumah yang berada di desa terapung biasanya berbentuk rumah panggung. Masyarakat di beberapa daerah di Indonesia ini diketahui tinggal di rumah terapung sejak bertahun-tahun lalu dan kini telah menjadi bagian dari identitas beberapa suku ini.
Berikut ini adalah beberapa rumah apung dari berbagai daerah di Indonesia.
Desa Tablasupa- Papua
Desa terapung ini ada di Tablasupa, Depapre, Kabupaten Jayapura, Papa. Desa Tablasupa merupakan desa terapung sekaligus desa wisata yang memiliki keindahan bawah laut yang eksotis.