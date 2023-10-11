Tampilkan Cultural Experience di KTT AIS Forum 2023, Angela Tanoesoedibjo : Indonesia Makin Dikenal Dunia

INDONESIA menyuguhkan ragam budaya Tanah Air dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 melalui program ‘Cultural Experience’ di Bali Nusa Dua Theater, Bali, Rabu (11/10/2023).

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo dengan antusias dan senantiasa tersenyum ramah menyambut langsung kedatangan para pendamping Ketua Delegasi KTT AIS Forum.

Satu per satu pendamping delegasi mulai hadir, dari First Lady Federasi Mikronesia, Ancelly Simina; Pendamping Perdana Menteri Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Nana Oumou Trovoada; Pendamping Wakil Perdana Menteri The Kingdom of Tonga, Mele Muimui Vaipulu; hingga Pendamping Minister for Fisheries and Blue Economy Republic of Seychelles; Brigitte Erica Shireen.

Kedatangan mereka disambut dengan suguhan tarian adat Bali, Puspanjali, yang bermakna sebagai ungkapan selamat datang kepada para tamu di Pulau Dewata.