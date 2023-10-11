Cerita Inyiak Balang, Harimau Penjaga Hutan Sumatera yang Dihormati Masyarakat Minang

MASYARAKAT Sumatera khususnya Sumatera Barat sangat menghormati harimau. Bahkan ada nama-nama khusus yang dijadikan panggilan untuk si Raja Hutan. Misalnya Inyak Balang.

Harimau sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan hewan endemik Pulau Sumatera. Harimau hidup di hutan-hutan Sumatera dari Aceh hingga Lampung.

Harimau satwa yang sangat kuat dan paling disegani di habitatnya. Itulah yang membuatnya dijuluki sebagai penguasa rimba. Orang-orang yang hidup di sekitar hutan Sumatera sangat menghormati harimau.

Mereka percaya bahwa harimau adalah penjaga hutan. Dengan tidak mengganggunya maka hutan akan terjaga dan keselamatan terjamin saat beraktivitas di hutan.