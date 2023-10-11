Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cerita Inyiak Balang, Harimau Penjaga Hutan Sumatera yang Dihormati Masyarakat Minang

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |20:46 WIB
Cerita Inyiak Balang, Harimau Penjaga Hutan Sumatera yang Dihormati Masyarakat Minang
Harimau sumatera.
A
A
A

MASYARAKAT Sumatera khususnya Sumatera Barat sangat menghormati harimau. Bahkan ada nama-nama khusus yang dijadikan panggilan untuk si Raja Hutan. Misalnya Inyak Balang.

Harimau sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan hewan endemik Pulau Sumatera. Harimau hidup di hutan-hutan Sumatera dari Aceh hingga Lampung.

Harimau satwa yang sangat kuat dan paling disegani di habitatnya. Itulah yang membuatnya dijuluki sebagai penguasa rimba. Orang-orang yang hidup di sekitar hutan Sumatera sangat menghormati harimau.

 BACA JUGA:

Mereka percaya bahwa harimau adalah penjaga hutan. Dengan tidak mengganggunya maka hutan akan terjaga dan keselamatan terjamin saat beraktivitas di hutan.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
