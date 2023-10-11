Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Perang Israel Vs Palestina Makin Menggila, 3 Negara Terbitkan Travel Warning

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |22:03 WIB
Perang Israel Vs Palestina Makin Menggila, 3 Negara Terbitkan Travel Warning
Tentara Israel (Foto: REUTERS)
A
A
A

PERANG Israel versus Palestina makin menggila. Serangan militer zionis makin membabi buta di Gaza dan korban warga sipil terus berjatuhan termasuk wanita dan anak-anak. Sementara pasukan Hamas memberi perlawanan sengit.

Akibat kondisi keamanan yang terus memburuk, beberapa negara telah mengeluarkan travel warning atau larangan perjalanan ke Israel.

Radio Angkatan Darat Pasukan Pertahanan Israel melaporkan bahwa lebih dari 1.000 orang tewas di Negara Yahudi itu.

Sementara Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa sejak perang meletus Sabtu lalu, lebih 900 orang tewas di Gaza. Separuh dari jumlah itu adalah perempuan dan anak-anak. Ada 4.500 orang luka-luka.

 BACA JUGA:

Pemerintah Indonesia mendesak agar perang Israel versus Palestina segera dihentikan, untuk menghindari makin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda.

      
