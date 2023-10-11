Indonesia Coffee Summit 2023 Digelar di Jakarta, Bangkitkan Kejayaan Kopi Nusantara

INDONESIA Coffee Summit #ICS2023 akan digelar untuk pertama kali di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, padapada 21-23 Oktober 2023. Tujuannya untuk membangkitkan kembali kejayaan kopi Nusantara.

Event bertema 'Bring Indonesia Diversity and Authenticity to the World' atau Membawa Keberagaman dan Keaslian Indonesia ke Dunia Internasional ini diproyeksi jadi konferensi kopi terbesar keempat di dunia setelah Swiss Coffee Dinner (Swiss), Asia International Coffee Conference (Vietnam), dan Sintercafe (Costa Rica).

Indonesia Coffee Summit akan menampilkan 18 seperti peluncuran buku 'Kedai Kopi di Nusantara', ajang penghargaan Indonesia Coffee Heroes Award, Coffee Tubruk Championship, Traditional Coffee Pairing Competition, Coffee Photography Competition.

