Isi Kuliah Umum di Poltekpar Bali, Sandiaga Ajak Mahasiswa Tinggalkan Kemasan Plastik

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengisi kuliah umum di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali. Kuliah umum itu mengangkat tema 'Tourism and Green Investment" sebagai bagian dari event World Tourism Day.

Dalam kuliahnya, Sandiaga mengedukasi para mahasiswa agar mulai meninggalkan kemasan makanan dan minuman berbahan plastik.

Hal itu penting dilakukan demi menjaga lingkungan agar bersih dari sampah plastik yang sulit terurai.

"Melalui kuliah umum ini, saya mengajak mahasiswa untuk tetap menjaga lingkungan di sektor pariwisata dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan," kata Sandiaga, dikutip dari akun Instagram-nya, @sandiuno, Rabu (11/10/2023).

Menurut Sandiaga, gerakan meninggalkan segala kemasan berbahan plastik secara diharapkan mampu mendongkrak citra pariwisata yang ramah lingkungan.

(Foto: IG/@poltekparbali)

"Hal ini tentu harus menjadi inovasi baru bagi para mahasiswa untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas dan dapat menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan," tandasnya.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno mengakui jika sampah masih jadi masalah serius pagi pelaku pariwisata di Indonesia.

Sebagaimana yang dialami turis asal Amerika Serikat (AS) yang mengungkapkan kekecewaannya saat berwisata ke Pulau Bali beberapa waktu lalu.

Di mana sang bule malah dipaksa bersnorkeling oleh tourguide di perairan Nusa Penida yang dipenuhi sampah berbahan plastik.