Viral Kafe Bikin Kotak Tip Bertema Kasus Kopi Sianida, Netizen: Kocak Banget!

Kotak tip bertema kasus kopi sianida di sebuah kafe yang viral di media sosial (Foto: X/@roemnida)

TRAGEDI kopi sianida yang heboh pada 2016 silam kembali muncul ke permukaan dan ramai diperbincangkan warganet Tanah Air.

Kasus yang membuat Jessica Wongso menjadi tersangka atas kematian Mirna Salihin ini pun ramai lagi setelah film dokumenternya dirilis akhir September lalu.

Siapa sangka, kasus ini justru jadi inspirasi untuk kafe satu ini. Melalui akun X, @roemnida, terlihat potret sebuah kafe yang menyediakan dua kotak untuk tip para karyawan.

Namun, kotak tip itu justru menggiring pengunjung apakah mereka yakin Jessica Wongso adalah pembunuh Mirna atau bukan.

“Bisaan nyari tip,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (11/10/2023).

(Foto: X/@roemnida)

Unggahan itu memerlihatkan kotak di sebelah kiri bertuliskan 'Jessica Bukan Pelakunya', dan di sebelah kanan bertuliskan 'Jessica Pembunuhnya'.

Dua kotak tersebut tetap berisikan uang tip dari para pelanggan. Uniknya, kotak bertuliskan 'Jessica Bukan Pelakunya' berisikan lebih banyak uang dibanding kotak di sebelahnya.

Kotak tip itu pun seakan menandakan lebih banyak orang meyakini bahwa Jessica bukanlah pembunuh Mirna Salihin.

Sayangnya, tak disebutkan di mana lokasi dari kafe tersebut. Namun, momen kotak tip itu dibuat dengan tema kasus kopi sianida mengundang reaksi para netizen.