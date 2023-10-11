Advertisement
Indonesia Coffee Summit Bakal Bangkitkan Kejayaan Kopi Nusantara

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |19:03 WIB
Indonesia Coffee Summit Bakal Bangkitkan Kejayaan Kopi Nusantara
Indonesia Coffe Summit. (Foto: MNC)
A
A
A

INDONESIA Coffee Summit #ICS2023 dalam waktu dekat akan digelar untuk membangkitkan kejayaan kopi Indonesia. Event yang akan digelar pada 21-23 Oktober di Taman Ismail Marzuki ini mengusung tema “Bring Indonesia Diversity and Authenticity to the World”.

Founding Director Indonesia Coffee Summit (ICS), Yuswohady mengatakan, kejayaan kopi Indonesia harus dibangkitkan kembali melalui promosi dan diplomasi kopi baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Karena itu, pihaknya bersama KopiKita.id menggelar Indonesia Coffee Summit untuk membangkitkan kesadaran bersama para pelaku ekosistem kopi tentang kejayaan kopi Indonesia.

“Jadi ini akan diselenggarakan setiap tahun, sebagai upaya diplomasi kopi, baik ke dalam negeri maupun ke dunia Internasional,” ujar Yuswohady, dalam jumpa pers yang diadakan di Excelso, Central Park Mall, Jakarta.

“Kami menginginkan Indonesia Coffee Summit akan menjadi ujung tombak diplomasi kopi Indonesia,” imbuhnya.

Yuswohady juga menjelaskan, event tahunan ini mengusung tema Coffee.Art.Culture untuk mengangkat kekayaan tradisi dan budaya kopi di berbagai daerah di Nusantara yang merupakan “harta karun” yang tak dimiliki oleh negara lain manapun.

Indonesia Coffee Summit diperjuangkan untuk menjadi event kopi keempat paling prestisius di dunia setelah Swiss Coffee Dinner (Swiss), Asia International Coffee Conference (Vietnam), dan Sintercafe (Costa Rica) dengan mengusung keunikan diversitas dan otensitas kopi Indonesia.

