HOME WOMEN FOOD

Resep Makanan Ringan yang Mudah Dicerna, Baik untuk Kesehatan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |05:35 WIB
Resep Makanan Ringan yang Mudah Dicerna, Baik untuk Kesehatan
Makanan ringan yang mudah dicerna. (Foto: Stylecraze)
A
A
A

MAKANAN ringan yang mudah dicerna sangat cocok bagi Anda yang sedang diet atau ingin mengubah pola hidup sehat. Makanan ini tergolong mudah dibuat dan bernilai gizi tinggi.

Bagi Anda yang diet, tentu sangat memilih sekali makanan yang akan dikonsumsi. Apalagi ketika menentukan makanan ringan sebagai selingan di waktu makan.

Nah, berikut ini resep makanan ringan yang mudah dicerna bisa Anda coba di rumah. Rasanya tentu tak kalah lezat dengan makanan lainnya lho.

Melansir Stylecraze, Rabu (11/10/2023), berikut resep yang bisa Anda coba.

1. Salad ayam tarragon

Resep sehat

Bahan:

- 100 gr dadad ayam, potong kotak

- 50 gr cranberry kering

- 50 gr yougurt rendah lemak

- 1 sdm air jeruk nipis

- 3 buah bawang merah, iris tipis

- 1 batang daun seledri, cincang halus

- 1/2 sdt tarrgon kering

- Garam secukupnya

- 1/2 sdt lada hitam

Cara membuat:

1. Letakan dada ayam dalam wadah, lalu tambahkan garam dan lada. Diamkan hingga meresap.

2. Masak air hingga mendidih, lalu masukkan ayam dan masak hingga matang. Angkat dan sisihkan.

3. Potong-potong cranberry dan masukkan ke dalam mangkuk.

4. Tambahkan yougurt, air jeruk nipis, irisan bawang merah, seledri cincang, garam, tarragon, dan lada hitam. Aduk rata.

5. Tuang potongan ayam ke dalam mangkuk berisikan cranberry dan aduk rata.

6. Salad siap disajikan.

