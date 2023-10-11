Tips Minum Kopi yang Benar ala Dr Zaidul Akbar, Jangan Tambahkan Gula

KOPI menjadi salah satu minuman yang sering dinikmati masyarakat. Baik itu pada pagi atau sore hari saat hangout.

Banyak yang mengansumsikan bahwa dengan minum kopi akan membuat kita menjadi lebih segar karena akan mengurangi rasa kantuk. Namun, di balik itu semua, ada manfaat kopi lainnya yang perlu diketahui.

Menurut dr Zaidul Akbar, kopi sangat bagus dan mampu membakar lemak. Selain itu kopi juga tinggi akan antioksidan.

"Kopi itu bagus, bisa untuk pembakar lemak. Satu dua gelas kopi sehari bagus, ini saya ngomong ada datanya, itu bagus karena kopi adalah salah satu produk yang Allah ciptakan sangat tinggi antioksidan," ujarnya di akun YouTube pribadinya, dikutip pada Rabu (11/10/2023).

Sayangnya menurut dr Zaidul Akbar masih banyak orang yang salah dalam mengonsumsi minuman berkafein itu. Misalnya saja menambahkan gula, susu hingga krimer saat minum kopi.

"Masalahnya kita minum kopinya itu enggak benar. Kalau dia (kopi) berwarna sesuai kaidah alam yang Allah ciptakan dan menyebabkan dia berwarna seperti itu (hitam), maka jangan tambahkan apapun. Kalau minum kopi, kopi aja bagus," ujarnya lagi.