Potret Cantik Jennifer Coppen Pakai Gaun Pengantin, Resmi Menikah dengan Dali Wassink

JENNIFER Coppen kembali membuat heboh, di mana dia mengumumkan pernikahannya bersama Dali Wassink yang berlangsung pada Selasa (10/10/2023). Kebahagiaan itu lantas dia bagikan ke akun Instagramnya.

Seperti diketahui bahwa Jennifer pernah menghebohkan jagat maya tentang kehamilannya beberapa waktu lalu. Saat itu, tidak ada yang tahu pasti tentang status hubungan dirinya dengan Dali.

Namun, kini seolah ingin menjawab semuanya, dia memosting hari bahagiannya itu. Dalam foto yang diunggah, dia terlihat begitu cantik dengan gaun yang dipakai.

Berikut potret cantik Jennifer Coppen, Rabu (11/10/2023).

1. Gaun putih





Raut wajah semringah terlihat dari wajah perempuan kelahiran 20 Juli 2001 Dia pun memilih gaun putih dengan potongan one shoulder. Sementara Dali terlihat memakai kemeja putih yang dilapisi dengan vest dan jas cream. Penampilannya kian gagah dengan celana warna senada.

2. Cincin nikah





Layaknya pengantin yang baru saja mengikat janji, Dali pun memasangkan cincin nikah di jari manis Jennifer. Lagi-lagi senyum bahagia diperlihatkan pasangan muda ini.