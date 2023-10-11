Ayu Ting Ting Tampil Memesona bak Putri Kerajaan China, Netizen: Queen Depok Gak Ada Obat

AYU Ting Ting kembali mencuri perhatian dengan fashion yang dipakai saat HUT GTV. Dia tampil bak putri kerajaan China.

Mengutip dari Instagram pribadinya @ayutinting92, Rabu (11/10/2023), pedangdut asal Depok ini tampil dalam balutan gaun berwarna beige berbahan satin yang terlihat mengkilap.

Gaun dengan potongan belahan sampai sepaha ini dilengkapi dengan manik-manik merah yang terukir menjadi motif nan indah. Potongan gaun ini memperlihatkan kaki Ayu yang jenjang dan mulus.

Penampilannya semakin terlihat menarik dalam balutan mantel merah dengan detail tambahan manik-manik berwarna emas, terukir memberikan kesan mewah dan menawan.

Tampilan memesona ibu satu anak itu bukan hanya terlihat dari gaun, juga tatanan rambut dan makeup. Untuk bagian rambut, Ayu terlihat membelah tengah rambutnya.

Kemudian, setengah rambut bagian atasnya terlihat disasak rapi dan ditambahkan dengan dua tusuk konde berwarna emas khas Tiongkok.